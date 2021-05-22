Побывавшая в плену фашистов бабушка из Волгоградской области зажигательным танцем поддержала Манижу на Евровидении. Видео © LIFE

Жительница города Волжского Волгоградской области Мария Игнатьевна Маслова поддержала певицу Манижу, которая представляет Россию на Евровидении в 2021 году, и станцевала под её песню Russian Woman.

В беседе с Лайфом 88-летняя бабушка, которая относится к категории детей Великой Отечественной войны, вспомнила, как однажды попала в плен к фашистам. Она танцевала цыганочку, чтобы сохранить себе жизнь.

А сейчас Мария Игнатьевна с удовольствием смотрит Евровидение и болеет за Манижу. России пенсионерка желает только победы.