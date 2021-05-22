Бабушка из Волгоградской области зажигательным танцем поддержала Манижу на Евровидении
Мария Игнатьевна с удовольствием смотрит песенный конкурс и, конечно же, болеет за российскую исполнительницу.
Побывавшая в плену фашистов бабушка из Волгоградской области зажигательным танцем поддержала Манижу на Евровидении. Видео © LIFE
Жительница города Волжского Волгоградской области Мария Игнатьевна Маслова поддержала певицу Манижу, которая представляет Россию на Евровидении в 2021 году, и станцевала под её песню Russian Woman.
В беседе с Лайфом 88-летняя бабушка, которая относится к категории детей Великой Отечественной войны, вспомнила, как однажды попала в плен к фашистам. Она танцевала цыганочку, чтобы сохранить себе жизнь.
А сейчас Мария Игнатьевна с удовольствием смотрит Евровидение и болеет за Манижу. России пенсионерка желает только победы.
Финал Евровидения состоится сегодня, 22 мая. Лайф рассказывал, что после второго полуфинала Манижа резко упала в букмекерском рейтинге по Евровидению. Что же касается прогнозов по поводу первой пятёрки и победителя, то здесь особых изменений не произошло.
Комментариев: 0