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Бабушка из Волгоградской области зажигательным танцем поддержала Манижу на Евровидении

Мария Игнатьевна с удовольствием смотрит песенный конкурс и, конечно же, болеет за российскую исполнительницу.

22 мая, 10:58

Побывавшая в плену фашистов бабушка из Волгоградской области зажигательным танцем поддержала Манижу на Евровидении. Видео © LIFE

Жительница города Волжского Волгоградской области Мария Игнатьевна Маслова поддержала певицу Манижу, которая представляет Россию на Евровидении в 2021 году, и станцевала под её песню Russian Woman.

В беседе с Лайфом 88-летняя бабушка, которая относится к категории детей Великой Отечественной войны, вспомнила, как однажды попала в плен к фашистам. Она танцевала цыганочку, чтобы сохранить себе жизнь.

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А сейчас Мария Игнатьевна с удовольствием смотрит Евровидение и болеет за Манижу. России пенсионерка желает только победы.

Финал Евровидения состоится сегодня, 22 мая. Лайф рассказывал, что после второго полуфинала Манижа резко упала в букмекерском рейтинге по Евровидению. Что же касается прогнозов по поводу первой пятёрки и победителя, то здесь особых изменений не произошло.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Илья Ущеко

Илья Ущеко

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