Шоу фриков: 10 самых эпатажных выступлений Евровидения

За всю историю Евровидения в нём участвовали артисты, которые ещё до конкурса прославились своей отчасти скандальной известностью. По мнению критиков, многие выступления были построены по принципу: чем оригинальнее и ярче, тем лучше. Вот некоторые из них.

Дана Интернэшнл

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Популярная израильская певица представила свою страну на Евровидении в 1998 году. Она стала первой артисткой, которая выступила на конкурсе после смены пола. Родился Ярон Коэн в Тель-Авиве, его родители происхождением из Йемена. Операцию он сделал в 24 года, а ещё через четыре был выбран представителем от Израиля на Евровидение. После победы на конкурсе с песней Diva Дана Интернэшнл приобрела мировую известность и популярность.

Трио "Сёстры"

Кадр из видео YouTube / 2000ESC2003

Трое мужчин в образе стюардесс в ярких красных костюмах выступили на Евровидении 2002 года. Дафни, Марлена и Императрица представляли Словению с песней Samo Ljubezen ("Только любовь") и заняли 13-е место. Это одно из первых выступлений на песенном конкурсе, когда на сцену вышли трансвеститы.

Азис Мразиш

Кадр из видео YouTube / Eurovision Song Contest

Популярный интернет-фрик в 2006-м представил на конкурсе в Греции Болгарию. Хоть на сцене он появился ближе к концу номера после партии своей партнёрши Марианны Поповой, но сразу же привлёк внимание. Правда, дуэт тогда занял лишь 17-е место.

Lordi

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Другая фрик-крайность ждала зрителей на Евровидении в том же году. Финляндию приехала представлять рок-группа Lordi. Участники вышли на сцену в наводящих страх костюмах. Образы, представлявшие собой что-то среднее между мифическими орками, гоблинами и героями фильмов ужасов, приглянулись голосовавшим. Рок-группа одержала победу и завоевала для Финляндии право проводить следующий конкурс в Хельсинки.

Верка Сердючка

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Как раз в Хельсинки зрители Евровидения увидели известного для российского зрителя Андрея Данилко в образе проводницы по имени Верка Сердючка. Представитель Украины выступил с песней Lasha Tumbai, название которой, часто повторяющееся в припеве, показалось многим созвучным с "Раша, гудбай". Из-за этого российские фанаты и критики обрушились на артиста. Заняла Верка Сердючка тогда 2-е место.

Индюк Дастин

Кадр из видео YouTube/MusicOfTheWorld2008

В следующем году Ирландию и вовсе представил не человек, а индюк. Птицу-игрушку выкатили на сцену на специальной подставке, и три минуты он монотонным голосом развлекал зрителей в окружении вокалистов и танцоров. Зрители такой необычный ход не оценили. Дастин даже не пробился в финал.

Кончита Вурст

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Австриец Томас Нойвирт шокировал публику своим образом бородатой женщины на Евровидении 2014 года. Открытый гей привёз на конкурс песню Rise like a Phoenix. Своим необычным видом поп-певец, судя по всему, понравился фанатам песенного конкурса и, завоевав первое место, увёз Евровидение-2015 в Вену.

Нетта

Фото © Getty Images/Carlos Rodrigues

В 2018 году подавляющее большинство фанатов Евровидения поразил образ певицы Netta. Израильская артистка с настоящим именем Нета Барзилай завоевала любовь зрителей своими пышными формами, голосом, костюмом и гримом в стиле японского аниме. Девушка выиграла конкурс.

Тамта

Фото © Getty Images / Michael Campanella

Певица с Кипра запомнилась во многом представителям мужского пола. На сцене Евровидения-2019 она появилась сначала в обтягивающем лаковом костюме, а в ходе выступления сняла с себя верхнюю одежду и представила зрителям прозрачное латексное платье. Правда, на голосующих и членов жюри особого эффекта это не произвело. Тамта заняла лишь 13-е место.

Хатари

Фото © Getty Images/Michael Campanella