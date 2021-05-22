Шоу фриков: 10 самых эпатажных выступлений Евровидения
Сегодня Манижа представит Россию в финале Евровидения-2021. Ещё в полуфинале она поразила многих своим неординарным выступлением. Лайф вспомнил самые эпатажные номера песенного конкурса.
Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images/Jörg Carstensen/picture alliance/Michael Campanella/Pedro Fiúza/NurPhoto
За всю историю Евровидения в нём участвовали артисты, которые ещё до конкурса прославились своей отчасти скандальной известностью. По мнению критиков, многие выступления были построены по принципу: чем оригинальнее и ярче, тем лучше. Вот некоторые из них.
Дана Интернэшнл
Фото © Getty Images / Peter Bischoff
Популярная израильская певица представила свою страну на Евровидении в 1998 году. Она стала первой артисткой, которая выступила на конкурсе после смены пола. Родился Ярон Коэн в Тель-Авиве, его родители происхождением из Йемена. Операцию он сделал в 24 года, а ещё через четыре был выбран представителем от Израиля на Евровидение. После победы на конкурсе с песней Diva Дана Интернэшнл приобрела мировую известность и популярность.
Трио "Сёстры"
Кадр из видео YouTube / 2000ESC2003
Трое мужчин в образе стюардесс в ярких красных костюмах выступили на Евровидении 2002 года. Дафни, Марлена и Императрица представляли Словению с песней Samo Ljubezen ("Только любовь") и заняли 13-е место. Это одно из первых выступлений на песенном конкурсе, когда на сцену вышли трансвеститы.
Азис Мразиш
Кадр из видео YouTube / Eurovision Song Contest
Популярный интернет-фрик в 2006-м представил на конкурсе в Греции Болгарию. Хоть на сцене он появился ближе к концу номера после партии своей партнёрши Марианны Поповой, но сразу же привлёк внимание. Правда, дуэт тогда занял лишь 17-е место.
Lordi
Фото © Getty Images / Sean Gallup
Другая фрик-крайность ждала зрителей на Евровидении в том же году. Финляндию приехала представлять рок-группа Lordi. Участники вышли на сцену в наводящих страх костюмах. Образы, представлявшие собой что-то среднее между мифическими орками, гоблинами и героями фильмов ужасов, приглянулись голосовавшим. Рок-группа одержала победу и завоевала для Финляндии право проводить следующий конкурс в Хельсинки.
Верка Сердючка
Фото © Getty Images / Johannes Simon
Как раз в Хельсинки зрители Евровидения увидели известного для российского зрителя Андрея Данилко в образе проводницы по имени Верка Сердючка. Представитель Украины выступил с песней Lasha Tumbai, название которой, часто повторяющееся в припеве, показалось многим созвучным с "Раша, гудбай". Из-за этого российские фанаты и критики обрушились на артиста. Заняла Верка Сердючка тогда 2-е место.
Индюк Дастин
Кадр из видео YouTube/MusicOfTheWorld2008
В следующем году Ирландию и вовсе представил не человек, а индюк. Птицу-игрушку выкатили на сцену на специальной подставке, и три минуты он монотонным голосом развлекал зрителей в окружении вокалистов и танцоров. Зрители такой необычный ход не оценили. Дастин даже не пробился в финал.
Кончита Вурст
Фото © Getty Images/Jörg Carstensen/picture alliance
Австриец Томас Нойвирт шокировал публику своим образом бородатой женщины на Евровидении 2014 года. Открытый гей привёз на конкурс песню Rise like a Phoenix. Своим необычным видом поп-певец, судя по всему, понравился фанатам песенного конкурса и, завоевав первое место, увёз Евровидение-2015 в Вену.
Нетта
Фото © Getty Images/Carlos Rodrigues
В 2018 году подавляющее большинство фанатов Евровидения поразил образ певицы Netta. Израильская артистка с настоящим именем Нета Барзилай завоевала любовь зрителей своими пышными формами, голосом, костюмом и гримом в стиле японского аниме. Девушка выиграла конкурс.
Тамта
Фото © Getty Images / Michael Campanella
Певица с Кипра запомнилась во многом представителям мужского пола. На сцене Евровидения-2019 она появилась сначала в обтягивающем лаковом костюме, а в ходе выступления сняла с себя верхнюю одежду и представила зрителям прозрачное латексное платье. Правда, на голосующих и членов жюри особого эффекта это не произвело. Тамта заняла лишь 13-е место.
Хатари
Фото © Getty Images/Michael Campanella
А вот перформанс-арт-группа из Рейкьявика Hatari привлекла внимание скорее другой половины человечества, если только не навела жути. Хотя, судя по поисковым запросам, эти ребята действительно тогда завоевали популярность, они стали вторыми по "гуглению" среди участников Евровидения 2019 года. А вот место в конкурсе заняли шестое. С Hatari связан и ещё один скандал. Во время голосования они продемонстрировали флаг Палестины. Тогда как раз конфликт частично признанного государства с Израилем, где проходил конкурс, вышел на новый виток.
Комментариев: 0