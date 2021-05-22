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10 некогда популярных актёров, которые сбежали из Голливуда и добились успеха, но уже в другой сфере

Кажется, что жизнь актёра — сказка наяву. Фанаты, съёмки, красные дорожки... ну кто будет от такого отказываться? Оказывается, среди звёзд экранов совсем не мало желающих сменить профессию, а некоторые уже давно осуществили задуманное. В подборке ниже — 10 примеров.

22 мая, 12:00

Фото © Disney, Warner Bros

Питер Острум, сыгравший Чарли в "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" 1971 года, теперь работает ветеринаром

Фото © Paramount Pictures

Фото © Paramount Pictures

Кэл Пенн, известный своими ролями в фильме "Гарольд и Кумар уходят в отрыв" 2004 года и сериале "Доктор Хаус", занял должность заместителя директора в Управлении по связям с общественностью Белого дома, США

Фото © Warner Bros

Фото © Warner Bros

Дженнифер Стоун, которая сыграла Харпер в сериале студии "Дисней" "Волшебники с Вэйверли Плэйс", теперь работает медсестрой

Фото © Disney

Фото © Disney

Фредди Принц — младший, известный благодаря ролям в "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" 1997-го и "Скуби-Ду", теперь работает шеф-поваром и даже выпустил свою кулинарную книгу

Фото © Warner Bros. Pictures

Фото © Warner Bros. Pictures

Бриджит Мендлер, сыгравшая Тедди Дункан в сериале студии "Дисней" "Держись, Чарли!" 2010-го, сейчас учится на юридическом факультете в Гарварде

Фото © Disney

Фото © Disney

Никки Блонски, сыгравшая Трейси Тернблад в "Лаке для волос" 2007-го, стала визажистом в легендарном нью-йоркском салоне красоты Superstar

Фото © New Line Cinema

Фото © New Line Cinema

Керин Парсонс из сериала "Принц из Беверли-Хиллз" 1990 года. Вскоре после того как закончились съёмки, девушка основала НКО Sweet Blackberry, которая занимается обучением детей истории чернокожего населения Штатов

Фото © NBC

Фото © NBC

Дэнни Ллойд, сыгравший Дэнни Торранса в "Сиянии" Кубрика 1980 года, теперь профессор биологии в общественно-техническом колледже Элизабеттауна в Кентукки, США

Фото © Warner Bros

Фото © Warner Bros

Мара Уилсон, сыгравшая главную роль в "Матильде" 1996-го, теперь писательница

Фото © Sony Pictures Releasing

Фото © Sony Pictures Releasing

Лукас Бабин, который сыграл Паука в комедии "Школа рока" 2003 года, стал окружным прокурором округа Тайлер, штат Техас, пишет Bored Panda.

Фото © Paramount Pictures

Фото © Paramount Pictures

10 голливудских актрис, которые блистали в конце 90-х, но сейчас от былой славы не осталось и следа

10 голливудских актрис, которые блистали в конце 90-х, но сейчас от былой славы не осталось и следа

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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