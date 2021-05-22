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Как выглядела новая актриса "Секса в большом городе" до того, как объявила себя небинарной

В начале 2021 года фанаты узнали, что их любимая Саманта Джонс не появится в продолжении культового сериала. По слухам, причиной отказа актрисы Ким Кэтролл от съёмок стал конфликт с Сарой Джессикой Паркер, сыгравшей Кэрри Брэдшоу. Спустя несколько месяцев выяснилось, что на замену эксцентричной героине придёт совершенно новый персонаж.

22 мая, 10:00

Фото © Twitter / autostraddle

В новом сериале And Just Like That… ("И просто так…") от создателей "Секса в большом городе" появится небинарный квир-комик Че Диас — ведущий популярного подкаста, гостем которого часто становится главная героиня Кэрри Брэдшоу. Вот как описывают нововведённого персонажа на официальном сайте Warner Bros.

Фото © Twitter / autostraddle

Фото © Twitter / autostraddle

Че — большой человек с большим сердцем, чьё жёсткое чувство юмора и прогрессивный взгляд на гендерные роли сделали их и этот подкаст очень популярными

Warner Bros

Исполнителя на эту роль продюсеры подобрали соответствующего. Че сыграет американская актриса Сара Рамирес, которая идентифицирует себя как небинарная личность (не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу) и просит, чтобы по обращению к ней использовали местоимения she или they (она/они).

А вот как Сара выглядела в конце нулевых, задолго до своего каминг-аута как небинарная персона в 2020 году.

Сара до каминг-аута как небинарная персона. Фото © "Кинопоиск" / Сара Рамирес

Сара до каминг-аута как небинарная персона. Фото © "Кинопоиск" / Сара Рамирес

Кстати, роль Че Диаса — далеко не первый случай, когда Сара играет квир-персонажей. К примеру, в сериале "Анатомия страсти" Рамирес сыграла бисексуального хирурга-ортопеда Келли Торрес, а в "Государственном секретаре" — бисексуального небинарного политического советника Кэт Сандовал.

Отметим, в новом сериале And Just Like That… зрителям покажут жизнь 50-летних Кэрри Брэдшоу, Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк. Саманта Джонс в сериале не появится. Сценаристы объяснят это тем, что она просто перестанет общаться с подругами.

Фанаты испугались за жизнь Мэттью Перри, увидев, как он выглядит и говорит в новом выпуске "Друзей"

Фанаты испугались за жизнь Мэттью Перри, увидев, как он выглядит и говорит в новом выпуске "Друзей"

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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