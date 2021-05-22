Как выглядела новая актриса "Секса в большом городе" до того, как объявила себя небинарной

В начале 2021 года фанаты узнали, что их любимая Саманта Джонс не появится в продолжении культового сериала. По слухам, причиной отказа актрисы Ким Кэтролл от съёмок стал конфликт с Сарой Джессикой Паркер, сыгравшей Кэрри Брэдшоу. Спустя несколько месяцев выяснилось, что на замену эксцентричной героине придёт совершенно новый персонаж.