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4-летняя девочка осталась наедине с помадой и сотворила с собой такое, что мама впала в ступор

Даже спустя несколько дней малышка всё ещё пугает маму своим тоном кожи.

22 мая, 08:00

Фото © Instagram / _nataliesheppard_

Четырёхлетняя Изабелла Шеппард из Англии просто обожает после садика смотреть вместе с сестрой мультик по игре "Пять ночей у Фредди". Девочка в восторге от персонажа — робота-медведя Фокси. Настолько, что недавно решила его закосплеить. Никакого костюма у малышки не было. Вместо него — мамина косметичка с помадой подходящего цвета.

Фото © Instagram / _nataliesheppard_

Фото © Instagram / _nataliesheppard_

Я вошла в комнату и сразу услышала, как Изабелла говорит мне: "Мама, смотри, теперь я выгляжу как Фокси!" Я перевела взгляд и увидела, что всё её лицо красное

Натали Шеппард

Мама Изабеллы

Но радость девочки продлилась недолго. Увидев, что мама не разделяет её восторга, Изабелла тут же расплакалась. Впрочем, ругать малышку Натали не собиралась, единственное, о чём она думала в тот момент, — как убрать такой плотный слой помады с лица. В ход пошло всё: от влажных салфеток до мицеллярной воды, но результат был далёк от идеала. Дочь всё ещё походила на любимого мультяшку.

Фото © Instagram / _nataliesheppard_

Фото © Instagram / _nataliesheppard_

Отчаявшись, мама попросила совета в "Инстаграме", но знакомые лишь посмеялись над изобретательностью четырёхлетки. Только через несколько дней Натали удалось стереть помаду —и кожа дочери стала почти естественного цвета. Однако брови Изабеллы до сих пор отсвечивают светло-красным, пишет The Sun.

Обычно Изабелла ведёт себя очень хорошо, раньше она не вытворяла ничего подобного. Даже не знаю, как нам сейчас выходить на улицу. Интересно, когда всё уже сотрётся

Натали Шеппард

Как выглядят 5 минут тишины: мама показала, что натворил младенец с бабушкиным цветным шампунем

Как выглядят 5 минут тишины: мама показала, что натворил младенец с бабушкиным цветным шампунем

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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