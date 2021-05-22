4-летняя девочка осталась наедине с помадой и сотворила с собой такое, что мама впала в ступор
Даже спустя несколько дней малышка всё ещё пугает маму своим тоном кожи.
Четырёхлетняя Изабелла Шеппард из Англии просто обожает после садика смотреть вместе с сестрой мультик по игре "Пять ночей у Фредди". Девочка в восторге от персонажа — робота-медведя Фокси. Настолько, что недавно решила его закосплеить. Никакого костюма у малышки не было. Вместо него — мамина косметичка с помадой подходящего цвета.
Я вошла в комнату и сразу услышала, как Изабелла говорит мне: "Мама, смотри, теперь я выгляжу как Фокси!" Я перевела взгляд и увидела, что всё её лицо красное
Но радость девочки продлилась недолго. Увидев, что мама не разделяет её восторга, Изабелла тут же расплакалась. Впрочем, ругать малышку Натали не собиралась, единственное, о чём она думала в тот момент, — как убрать такой плотный слой помады с лица. В ход пошло всё: от влажных салфеток до мицеллярной воды, но результат был далёк от идеала. Дочь всё ещё походила на любимого мультяшку.
Отчаявшись, мама попросила совета в "Инстаграме", но знакомые лишь посмеялись над изобретательностью четырёхлетки. Только через несколько дней Натали удалось стереть помаду —и кожа дочери стала почти естественного цвета. Однако брови Изабеллы до сих пор отсвечивают светло-красным, пишет The Sun.
Обычно Изабелла ведёт себя очень хорошо, раньше она не вытворяла ничего подобного. Даже не знаю, как нам сейчас выходить на улицу. Интересно, когда всё уже сотрётся
WOW-news
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