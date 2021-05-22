Мама выложила фото без фильтров и ретуши, показав, что рождение дочки сделало с телом порнозвезды
Девушку обвиняли в том, что из неё выйдет плохая родительница, но та всячески пытается доказать обратное, посвятив свой инстаграм материнским будням.
В ноябре прошлого года порнозвезда Лена Нерсесян, известная под псевдонимом Lena The Plug, стала мамой. Девушка заранее поделилась радостной новостью с подписчиками, а теперь решила честно показать, как выглядит её тело после родов.
Лена выложила в "Инстаграм" кадры без фильтров и фотошопа, где позирует вместе с малышкой. На новоиспечённой маме было лишь нижнее бельё и короткий топ, который обнажал живот девушки. Звезда видео для взрослых не стала скрывать ни морщинки на усталом лице, ни складочки на теле, дополнив бесхитростные снимки милой улыбкой.
Фото за день набрали более 70 тыс. лайков, и фанаты засыпали девушку комплиментами. Они отмечали, что Лена отлично выглядит и должна не стыдиться своего тела, а благодарить за то, что оно выносило такую прекрасную дочку.
Ты выглядишь потрясающе. Это тело выносило прекрасную маленькую девочку, и оно всё ещё потрясающее! Я знаю, как трудно видеть, как меняется твоё тело после рождения ребёнка, но ты необыкновенная
Вы обе прекрасны
Ты выглядишь ещё красивее с тех пор, как стала мамой милой Паркер ❤️ ты оказываешь огромное влияние на свою дочь ❤️ Ты умная, привлекательная, заботливая и трудолюбивая
Однако юзеры не всегда были так благосклонны к порнозвезде. Когда в апреле она объявила, что ждёт малыша, на неё обрушилась волна хейта. Пользователи писали, что девушка не сможет быть хорошей матерью, и сочувствовали её ребёнку. Лена не стала молчать и заявила, что это несправедливо. По мнению актрисы фильмов для взрослых, то, что она продаёт свои откровенные видео, никак не влияет на материнские качества.
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