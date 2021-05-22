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Мама выложила фото без фильтров и ретуши, показав, что рождение дочки сделало с телом порнозвезды

Девушку обвиняли в том, что из неё выйдет плохая родительница, но та всячески пытается доказать обратное, посвятив свой инстаграм материнским будням.

22 мая, 07:00

Фото © Instagram / lena.the.mom

В ноябре прошлого года порнозвезда Лена Нерсесян, известная под псевдонимом Lena The Plug, стала мамой. Девушка заранее поделилась радостной новостью с подписчиками, а теперь решила честно показать, как выглядит её тело после родов.

Фото © Instagram / lena.the.mom

Фото © Instagram / lena.the.mom

Лена выложила в "Инстаграм" кадры без фильтров и фотошопа, где позирует вместе с малышкой. На новоиспечённой маме было лишь нижнее бельё и короткий топ, который обнажал живот девушки. Звезда видео для взрослых не стала скрывать ни морщинки на усталом лице, ни складочки на теле, дополнив бесхитростные снимки милой улыбкой.

Фото © Instagram / lena.the.mom

Фото © Instagram / lena.the.mom

Фото за день набрали более 70 тыс. лайков, и фанаты засыпали девушку комплиментами. Они отмечали, что Лена отлично выглядит и должна не стыдиться своего тела, а благодарить за то, что оно выносило такую прекрасную дочку.

Ты выглядишь потрясающе. Это тело выносило прекрасную маленькую девочку, и оно всё ещё потрясающее! Я знаю, как трудно видеть, как меняется твоё тело после рождения ребёнка, но ты необыкновенная


kristynic

Фото © Instagram / lena.the.mom

Фото © Instagram / lena.the.mom

Вы обе прекрасны

wtf_n_beauty

Ты выглядишь ещё красивее с тех пор, как стала мамой милой Паркер ❤️ ты оказываешь огромное влияние на свою дочь ❤️ Ты умная, привлекательная, заботливая и трудолюбивая


brunette__hellokitty

Однако юзеры не всегда были так благосклонны к порнозвезде. Когда в апреле она объявила, что ждёт малыша, на неё обрушилась волна хейта. Пользователи писали, что девушка не сможет быть хорошей матерью, и сочувствовали её ребёнку. Лена не стала молчать и заявила, что это несправедливо. По мнению актрисы фильмов для взрослых, то, что она продаёт свои откровенные видео, никак не влияет на материнские качества.

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"Самая сексуальная женщина Бразилии" надела на свадьбу голое платье, не оставив жениху ни шанса

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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