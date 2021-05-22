Мама выложила фото без фильтров и ретуши, показав, что рождение дочки сделало с телом порнозвезды

В ноябре прошлого года порнозвезда Лена Нерсесян, известная под псевдонимом Lena The Plug, стала мамой. Девушка заранее поделилась радостной новостью с подписчиками, а теперь решила честно показать, как выглядит её тело после родов.

Фото © Instagram / lena.the.mom

Лена выложила в "Инстаграм" кадры без фильтров и фотошопа, где позирует вместе с малышкой. На новоиспечённой маме было лишь нижнее бельё и короткий топ, который обнажал живот девушки. Звезда видео для взрослых не стала скрывать ни морщинки на усталом лице, ни складочки на теле, дополнив бесхитростные снимки милой улыбкой.

Фото © Instagram / lena.the.mom

Фото за день набрали более 70 тыс. лайков, и фанаты засыпали девушку комплиментами. Они отмечали, что Лена отлично выглядит и должна не стыдиться своего тела, а благодарить за то, что оно выносило такую прекрасную дочку.

Ты выглядишь потрясающе. Это тело выносило прекрасную маленькую девочку, и оно всё ещё потрясающее! Я знаю, как трудно видеть, как меняется твоё тело после рождения ребёнка, но ты необыкновенная

kristynic

Фото © Instagram / lena.the.mom

Вы обе прекрасны wtf_n_beauty

Ты выглядишь ещё красивее с тех пор, как стала мамой милой Паркер ❤️ ты оказываешь огромное влияние на свою дочь ❤️ Ты умная, привлекательная, заботливая и трудолюбивая

brunette__hellokitty