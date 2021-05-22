Они выросли в секте, но однажды решили бежать: 10 жутких историй о том, что стало последней каплей
Бывшие сектанты поделились своими историями, и они одновременно пугающие и душераздирающие.
Кадр из фильма "Солнцестояние" © "Кинопоиск"
Всё началось с того, что пользователь портала Reddit спросил у других юзеров, есть ли среди них кто-нибудь, выросший в секте, и если есть, то как он понял, что пора делать ноги. Как ни странно, ответы не заставили себя долго ждать, а BuzzFeed выбрал самые яркие из них.
Момент истины
Изображение © Flickr / judaluz83
После просмотра фильма "На следующий день" (о возможной ядерной войне между США и СССР) я спросил у своей мамы, с кем бы она хотела провести последний день своей жизни, если бы знала, что удар неизбежен. Она ответила, что с лидером нашего культа. С этого момента я стал разрабатывать план побега
Приватный отель
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Я понял, что дело плохо, когда я узнал, что мы должны отмечаться всякий раз, когда собираемся выйти из здания бывшего отеля, в котором все мы жили. Никто не мог покинуть его или попасть внутрь без разрешения
Народная медицина
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Я смекнул, что к чему, когда родители заявили, что скорее дадут мне умереть, чем позволят обратиться за профессиональной медицинской помощью
Честь семьи
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Я захотела уйти, когда узнала, что, по нашим правилам, женщине, которую изнасиловали, рекомендуется совершить самоубийство, чтобы "не испортить родословную"
Братские чувства
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Однажды старейшины сказали мне, что я больше не могу общаться с младшей сестрой, потому что у неё "плохая репутация в организации". Они заклеймили её только за то, что она не участвовала в делах секты. Для меня это было уже чересчур
Супружеский долг
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Муж ударил меня и сам же пожаловался старейшинам. Они пришли и стали читать мне мораль о том, что значит быть хорошей женой. Это переполнило чашу моего терпения
Правила игры
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Первый звоночек прозвенел, когда стало ясно, что наши жизни жёстко контролируют. Никаких бород, длинных волос, татуировок или пирсинга, никаких футболок с черепами, никаких несогласованных развлечений
Альтернативная концовка
Фото © Unsplash / priscilladupreez
Когда наш учитель религии заболел, преподаватель, который его заменял, рассказал нам библейскую историю, которую мы уже слышали до этого, но с совершенно другим финалом
Запретная дружба
Кадр из фильма "Оно" © "Кинопоиск"
Ключевую роль сыграло то, что я не мог дружить с детьми, которые не входили в нашу секту
Божественный донос
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Сомнения появились у меня уже в пятилетнем возрасте, когда наш лидер сказал, что получил от Бога сообщение о плохом поступке, которого я на самом деле не совершал
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