Нумерологи спрогнозировали, что сулит Маниже выступление на Евровидении под пятым номером

Манижа выступит в финале Евровидения под пятым номером, а эта цифра всегда даёт большую динамику. К тому же певица следует своему "коду поведения", что может поспособствовать её успеху. Таким мнением с Лайфом поделились психолог и нумеролог Артём Блок и звёздный нумеролог Клара Кузденбаева.

"Может, и победит. Номер пять всегда даёт большую динамику. Всё зависит от того, насколько человек подготовился и насколько он способен сейчас принимать быстрые решения в моменте. Пять — это про возможности, это про интеллект, про способность усваивать новое и получать новые стратегические результаты для своего развития. И часто люди, которые находятся под влиянием пятёрки, этим не пользуются. Потому что они просто находятся в состоянии тормоза", — объяснил Блок.

По словам специалиста, для Манижи главное — быть естественной, живой и непосредственной. Тогда её шансы на победу резко повысятся. Певице не нужно бояться чего-либо.

"Числа удачи Манижи — 8, 16 и 24. И то, что она выступит под номером пять, на неё влияния не окажет. Дело здесь в другом. В нумерологии есть понятие "код поведения человека". Секрет успеха Манижи в том, что она следует своему коду. Благодаря тому, что Манижа правильно себя повела и завысила планку, она добилась успеха. При этом у неё год ошибочных решений. Когда человек правильно ведёт себя, соответствуя своему коду поведения, удача всегда на его стороне", — разъяснила Кузденбаева.

По мнению звёздного нумеролога, Манижа войдёт в тройку финалистов. В дополнение к цифре пять певице хорошо бы "окружить" себя четвёркой, которая приносит спокойствие, и шестёркой.