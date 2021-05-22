Нумерологи спрогнозировали, что сулит Маниже выступление на Евровидении под пятым номером
Певица следует своему "коду поведения" и может добиться успехов при определённых условиях. Главное для исполнительницы — быть живой и непосредственной.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Манижа выступит в финале Евровидения под пятым номером, а эта цифра всегда даёт большую динамику. К тому же певица следует своему "коду поведения", что может поспособствовать её успеху. Таким мнением с Лайфом поделились психолог и нумеролог Артём Блок и звёздный нумеролог Клара Кузденбаева.
"Может, и победит. Номер пять всегда даёт большую динамику. Всё зависит от того, насколько человек подготовился и насколько он способен сейчас принимать быстрые решения в моменте. Пять — это про возможности, это про интеллект, про способность усваивать новое и получать новые стратегические результаты для своего развития. И часто люди, которые находятся под влиянием пятёрки, этим не пользуются. Потому что они просто находятся в состоянии тормоза", — объяснил Блок.
По словам специалиста, для Манижи главное — быть естественной, живой и непосредственной. Тогда её шансы на победу резко повысятся. Певице не нужно бояться чего-либо.
"Числа удачи Манижи — 8, 16 и 24. И то, что она выступит под номером пять, на неё влияния не окажет. Дело здесь в другом. В нумерологии есть понятие "код поведения человека". Секрет успеха Манижи в том, что она следует своему коду. Благодаря тому, что Манижа правильно себя повела и завысила планку, она добилась успеха. При этом у неё год ошибочных решений. Когда человек правильно ведёт себя, соответствуя своему коду поведения, удача всегда на его стороне", — разъяснила Кузденбаева.
По мнению звёздного нумеролога, Манижа войдёт в тройку финалистов. В дополнение к цифре пять певице хорошо бы "окружить" себя четвёркой, которая приносит спокойствие, и шестёркой.
Ранее астролог рассказала о Маниже, что поскольку певица по гороскопу Рак, то сейчас для этого знака зодиака начался новый лунный цикл, который даст артистке заряд и энергию для выступления.
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