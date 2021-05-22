Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

К осени "Вектор" может получить результаты исследования трёхкратной вакцинации

Разработка пройдёт в несколько этапов, и только затем в Минздрав будет подан пакет документов, после чего должна быть скорректирована инструкция по применению препарата.

22 мая, 11:34
<p>Фото © ТАСС / Романенко Эрик</p>

Фото © ТАСС / Романенко Эрик

Результаты испытаний трёхкратной схемы вакцинации препаратом "Эпиваккорона-Н", возможно, будут получены осенью этого года. Об этом в кулуарной беседе с ТАСС в рамках марафона "Новое знание" рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.

"Трёхкратная схема вакцинации у нас реализуется в рамках вакцины "Эпиваккорона-Н". Данное исследование было начато в апреле. С учётом того, что между второй и третьей вакцинацией 60 дней, в отличие от первой и второй, где всего 21 день, то первые результаты мы получим не раньше осени", — объяснил Максютов.

Отмечается, что применение новой схемы станет возможным лишь после получения результатов и подачи необходимого пакета документов в Минздрав страны. Тогда будет сформирована конкретная инструкция по использованию.

Около миллиона доз вакцины "Эпиваккорона" направлено в регионы

Около миллиона доз вакцины "Эпиваккорона" направлено в регионы

Напомним, Ринат Максютов ранее сообщил о намерении подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на одобрение антиковидной вакцины "Эпиваккорона".

"Вектор" стал производить по миллиону доз вакцины "Эпиваккорона" в месяц

"Вектор" стал производить по миллиону доз вакцины "Эпиваккорона" в месяц

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В "Векторе" заявили о планах подать заявку в ВОЗ на одобрение "Эпиваккороны"

сегодня в 11:20

Мишустин назвал "Спутник V" одной из лучших вакцин от коронавируса в мире

сегодня в 09:15

Россиянам рассказали о мерах предосторожности в сезон клещей

сегодня в 09:50

Глава Курчатовского института спрогнозировал обострение "энергетического неравенства"

сегодня в 12:39

Самый пожилой велогонщик в мире Робер Маршан умер на 110-м году жизни

сегодня в 12:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1