К осени "Вектор" может получить результаты исследования трёхкратной вакцинации
Разработка пройдёт в несколько этапов, и только затем в Минздрав будет подан пакет документов, после чего должна быть скорректирована инструкция по применению препарата.
Фото © ТАСС / Романенко Эрик
Результаты испытаний трёхкратной схемы вакцинации препаратом "Эпиваккорона-Н", возможно, будут получены осенью этого года. Об этом в кулуарной беседе с ТАСС в рамках марафона "Новое знание" рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.
"Трёхкратная схема вакцинации у нас реализуется в рамках вакцины "Эпиваккорона-Н". Данное исследование было начато в апреле. С учётом того, что между второй и третьей вакцинацией 60 дней, в отличие от первой и второй, где всего 21 день, то первые результаты мы получим не раньше осени", — объяснил Максютов.
Отмечается, что применение новой схемы станет возможным лишь после получения результатов и подачи необходимого пакета документов в Минздрав страны. Тогда будет сформирована конкретная инструкция по использованию.
Напомним, Ринат Максютов ранее сообщил о намерении подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на одобрение антиковидной вакцины "Эпиваккорона".
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