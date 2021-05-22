К осени "Вектор" может получить результаты исследования трёхкратной вакцинации

Результаты испытаний трёхкратной схемы вакцинации препаратом "Эпиваккорона-Н", возможно, будут получены осенью этого года. Об этом в кулуарной беседе с ТАСС в рамках марафона "Новое знание" рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.

"Трёхкратная схема вакцинации у нас реализуется в рамках вакцины "Эпиваккорона-Н". Данное исследование было начато в апреле. С учётом того, что между второй и третьей вакцинацией 60 дней, в отличие от первой и второй, где всего 21 день, то первые результаты мы получим не раньше осени", — объяснил Максютов.