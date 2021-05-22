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Глава МИД Австрии заявил о желании ЕС наладить диалог с Россией

Москва и Брюссель должны сотрудничать по многим темам — от климата до энергетики, добавил он.

22 мая, 11:22
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но пока не видит ответной заинтересованности. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, выступая в преддверии саммита ЕС (24 мая), на котором обсудят отношения с РФ.

"Отношения [России и ЕС] сейчас точно напряжены и отягощены. Как говорится, танго танцуют вдвоём. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что [другая сторона] этого тоже хочет", — сказал министр в эфире радиостанции O1.

Больше минусов, чем плюсов: в Европарламенте задались вопросом о пользе санкций в отношении России

Больше минусов, чем плюсов: в Европарламенте задались вопросом о пользе санкций в отношении России

Однако, по словам Шалленберга, Россия в настоящее время не заинтересована в сотрудничестве. Глава МИД Австрии заявил, что надеется на изменение тональности в отношениях РФ и ЕС. Он подчеркнул, что Москва и Брюссель должны сотрудничать по многим темам — от климата до энергетики.

Ранее Лайф рассказывал, что Европарламент сформулировал пять принципов ведения дел с Россией. Так, в Брюсселе предложили противостоять якобы "вмешательству" Москвы в дела Евросоюза, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль, а также организовать международные расследования. Также ЕС посоветовали рассмотреть возможность не признавать легитимность состава Госдумы России, который станет известен после выборов, запланированных на сентябрь.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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