Глава МИД Австрии заявил о желании ЕС наладить диалог с Россией

Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но пока не видит ответной заинтересованности. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, выступая в преддверии саммита ЕС (24 мая), на котором обсудят отношения с РФ.

"Отношения [России и ЕС] сейчас точно напряжены и отягощены. Как говорится, танго танцуют вдвоём. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что [другая сторона] этого тоже хочет", — сказал министр в эфире радиостанции O1.

Однако, по словам Шалленберга, Россия в настоящее время не заинтересована в сотрудничестве. Глава МИД Австрии заявил, что надеется на изменение тональности в отношениях РФ и ЕС. Он подчеркнул, что Москва и Брюссель должны сотрудничать по многим темам — от климата до энергетики.