Мишустин вспомнил, как подрабатывал в студенческие годы
Глава кабмина отметил, что общество "Знание" сыграло немалую роль в его жизни.
Премьер Михаил Мишустин — о подработке в студенческие годы. Видео © LIFE
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как во время учёбы в институте подрабатывал написанием рецензий на научно-популярные книги. Воспоминаниями он поделился в рамках просветительского марафона "Новое знание".
Глава кабмина поблагодарил общество "Знание" за проведение мероприятий и отметил, что оно сыграло немалую роль в его жизни. Он пояснил, что при участии общества был создан компьютерный клуб, где он начал работать, ещё будучи студентом.
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"До этого во время учёбы в институте подрабатывал тем, что писал рецензии на научно-популярные книги, которые издавались как раз обществом "Знание". Это была хорошая школа и полезный опыт, который научил главному — постоянно расширять свой кругозор, получать новые знания, развивать способность смотреть на разные вещи с разных сторон", — поделился председатель правительства.
Глава кабмина также добавил, что приобретённые во время учёбы знания из разных областей науки очень пригодились в жизни, в том числе они помогли модернизировать фискальную систему во время работы в Федеральной налоговой службе.
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Ранее Мишустин заявил, что российская инженерная школа остаётся самой сильной. Глава кабмина отметил, что после распада СССР российский авиапром оказался в кризисе и только в начале 2000-х годов началось его возрождение.
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