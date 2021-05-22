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Больше минусов, чем плюсов: в Европарламенте задались вопросом о пользе санкций в отношении России

Сегодня в Брюсселе широко распространено "чувство предубеждённости", которое ведёт к абсолютному непониманию позиций Москвы, отметил депутат.

22 мая, 11:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Введённые в 2014 году Европейским союзом антироссийские санкции негативно отразились на торговле между сторонами. Об этом заявил депутат Европарламента от Греции Эммануил Фрагкос. По его мнению, в целом в политике ЕС по отношению к РФ больше минусов, чем плюсов.

"К сожалению, санкции отразились на взаимной торговле в целом и, в частности, на определённых видах экспортных товаров, например, на экспорте греческих фруктов и овощей", приводит RT слова парламентария.

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Фрагкос отметил, что сейчас отношения между Европой и Россией отличаются взаимным подозрением. По его словам, в Брюсселе широко распространено "чувство предубеждённости", которое ведёт к абсолютному непониманию позиций Москвы. В то же время некоторые члены ЕС стремятся к улучшению отношений с РФ, подчеркнул парламентарий. Однако "намеченный под руководством США курс на холодную войну" может помешать подобным стремлениям.

Учитывая всё вышесказанное, депутат поинтересовался у Еврокомиссии, дала ли занимаемая ЕС позиция в отношении России какие-либо положительные результаты в течение последних пяти лет.

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Ранее Лайф рассказывал, что Европарламент сформулировал пять принципов ведения дел с Россией. Так, в Брюсселе предложили противостоять якобы "вмешательству" Москвы в дела Евросоюза, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль, а также организовать международные расследования. Также ЕС посоветовали рассмотреть возможность не признавать легитимность состава Госдумы России, который станет известен после выборов, запланированных на сентябрь.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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