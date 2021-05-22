Больше минусов, чем плюсов: в Европарламенте задались вопросом о пользе санкций в отношении России

Введённые в 2014 году Европейским союзом антироссийские санкции негативно отразились на торговле между сторонами. Об этом заявил депутат Европарламента от Греции Эммануил Фрагкос. По его мнению, в целом в политике ЕС по отношению к РФ больше минусов, чем плюсов.

"К сожалению, санкции отразились на взаимной торговле в целом и, в частности, на определённых видах экспортных товаров, например, на экспорте греческих фруктов и овощей", — приводит RT слова парламентария.

Фрагкос отметил, что сейчас отношения между Европой и Россией отличаются взаимным подозрением. По его словам, в Брюсселе широко распространено "чувство предубеждённости", которое ведёт к абсолютному непониманию позиций Москвы. В то же время некоторые члены ЕС стремятся к улучшению отношений с РФ, подчеркнул парламентарий. Однако "намеченный под руководством США курс на холодную войну" может помешать подобным стремлениям.

Учитывая всё вышесказанное, депутат поинтересовался у Еврокомиссии, дала ли занимаемая ЕС позиция в отношении России какие-либо положительные результаты в течение последних пяти лет.