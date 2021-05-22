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В "Векторе" заявили о планах подать заявку в ВОЗ на одобрение "Эпиваккороны"

Однако первоочередным является вопрос об удовлетворении внутреннего спроса на вакцину, отметил генеральный директор центра Ринат Максютов.

22 мая, 11:20
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Руководитель новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил о намерении подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на одобрение антиковидной вакцины "Эпиваккорона". Однако он отметил, что на данный момент этот вопрос не является приоритетным.

"Вектор" планирует подавать заявку на одобрение вакцины в ВОЗ. Но это напрямую привязано к вопросу экспорта вакцины. А сейчас для нас является приоритетным удовлетворение внутреннего спроса, защита населения РФ. Поэтому в настоящее время этот вопрос не столь актуален", — передаёт ТАСС его слова.

"Вектор" стал производить по миллиону доз вакцины "Эпиваккорона" в месяц

"Вектор" стал производить по миллиону доз вакцины "Эпиваккорона" в месяц

Максютов отметил, что вакцина "Эпиваккорона" пользуется большим спросом за рубежом. По его словам, на данный момент центр получил более 100 заявок от различных стран и организаций с просьбами о поставке российского препарата или осуществлении трансфера технологий.

Ранее Лайф рассказывал, что препарат "Эпиваккорона" исследуют на предмет эффективности против "индийской" мутации коронавируса.

В "Векторе" рассказали об уровне антител после вакцинации "Эпиваккороной"

В "Векторе" рассказали об уровне антител после вакцинации "Эпиваккороной"

Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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