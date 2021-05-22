В "Векторе" заявили о планах подать заявку в ВОЗ на одобрение "Эпиваккороны"

Руководитель новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил о намерении подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на одобрение антиковидной вакцины "Эпиваккорона". Однако он отметил, что на данный момент этот вопрос не является приоритетным.

"Вектор" планирует подавать заявку на одобрение вакцины в ВОЗ. Но это напрямую привязано к вопросу экспорта вакцины. А сейчас для нас является приоритетным удовлетворение внутреннего спроса, защита населения РФ. Поэтому в настоящее время этот вопрос не столь актуален", — передаёт ТАСС его слова.

Максютов отметил, что вакцина "Эпиваккорона" пользуется большим спросом за рубежом. По его словам, на данный момент центр получил более 100 заявок от различных стран и организаций с просьбами о поставке российского препарата или осуществлении трансфера технологий.