Клип Моргенштерна и DJ Smash проверят на предмет оскорбления чувств верующих

Прокуратура направила на психолого-лингвистическую экспертизу клип российского рэпера Моргенштерна и DJ Smash на песню "Новая волна" для проверки на предмет оскорбления чувств верующих. Об этом РИА "Новости" сообщил глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, ранее обратившийся в ведомство с такой просьбой.

"Прокуратура отправила клип на экспертизу. Будут принимать решение. Там уже была одна проверка, как я понимаю, от родительской общественности по поводу рекламы наркотиков, а у меня он оскорбляет чувства верующих. Я попросил проверить и оценить его деятельность", — сказал Гаврилов.

Вместе с тем парламентарий выразил надежду, что Моргенштерн всё же "наберётся мужества и извинится перед миллионами верующих, причём не только христиан".

"Я считаю, что они должны извиниться, конечно. Есть ещё недостаточное воспитание. Надо уважать христиан и вообще религиозные чувства верующих. У нас статья в Уголовном кодексе есть за это дело", — сказал Гаврилов изданию "Подъём".

В то же время пресс-атташе DJ Smash Наталия Дорогова в беседе с тем же изданием претензии депутата отвергла.

"Конечно, оскорбление чувств верующих в клипе не предусматривалось", — заявила она.