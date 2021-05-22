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Клип Моргенштерна и DJ Smash проверят на предмет оскорбления чувств верующих

Ранее с просьбой оценить деятельность рэпера в прокуратуру обратился депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

22 мая, 11:17
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCWnqnojAgMdN0fQpr_xByJw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MORGENSHTERN</a></p>

Кадр из видео © YouTube / MORGENSHTERN

Прокуратура направила на психолого-лингвистическую экспертизу клип российского рэпера Моргенштерна и DJ Smash на песню "Новая волна" для проверки на предмет оскорбления чувств верующих. Об этом РИА "Новости" сообщил глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, ранее обратившийся в ведомство с такой просьбой.

"Прокуратура отправила клип на экспертизу. Будут принимать решение. Там уже была одна проверка, как я понимаю, от родительской общественности по поводу рекламы наркотиков, а у меня он оскорбляет чувства верующих. Я попросил проверить и оценить его деятельность", — сказал Гаврилов.

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Вместе с тем парламентарий выразил надежду, что Моргенштерн всё же "наберётся мужества и извинится перед миллионами верующих, причём не только христиан".

"Я считаю, что они должны извиниться, конечно. Есть ещё недостаточное воспитание. Надо уважать христиан и вообще религиозные чувства верующих. У нас статья в Уголовном кодексе есть за это дело", — сказал Гаврилов изданию "Подъём".

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В то же время пресс-атташе DJ Smash Наталия Дорогова в беседе с тем же изданием претензии депутата отвергла.

"Конечно, оскорбление чувств верующих в клипе не предусматривалось", — заявила она.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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