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Захарова заявила, что совместные проекты ЕС и РФ заблокировали из-за действий Брюсселя

Дипломат отметила, что было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и Евросоюз принимали участие.

22 мая, 11:31
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Совместные проекты России и Европейского союза были заблокированы из-за антироссийских санкций и агрессивной риторики Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга о незаинтересованности РФ в диалоге.

"Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями", — написала дипломат в "Фейсбуке".

Глава МИД Австрии заявил о желании ЕС наладить диалог с Россией

Глава МИД Австрии заявил о желании ЕС наладить диалог с Россией

Ранее Лайф рассказывал, что Европарламент сформулировал пять принципов ведения дел с Россией. Так, в Брюсселе предложили противостоять якобы "вмешательству" Москвы в дела Евросоюза, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль, а также организовать международные расследования. Также ЕС посоветовали рассмотреть возможность не признавать легитимность состава Госдумы России, который станет известен после выборов, запланированных на сентябрь.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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