Захарова заявила, что совместные проекты ЕС и РФ заблокировали из-за действий Брюсселя

Совместные проекты России и Европейского союза были заблокированы из-за антироссийских санкций и агрессивной риторики Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга о незаинтересованности РФ в диалоге.

"Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями", — написала дипломат в "Фейсбуке".