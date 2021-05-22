Захарова заявила, что совместные проекты ЕС и РФ заблокировали из-за действий Брюсселя
Дипломат отметила, что было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и Евросоюз принимали участие.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Совместные проекты России и Европейского союза были заблокированы из-за антироссийских санкций и агрессивной риторики Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга о незаинтересованности РФ в диалоге.
"Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями", — написала дипломат в "Фейсбуке".
Ранее Лайф рассказывал, что Европарламент сформулировал пять принципов ведения дел с Россией. Так, в Брюсселе предложили противостоять якобы "вмешательству" Москвы в дела Евросоюза, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль, а также организовать международные расследования. Также ЕС посоветовали рассмотреть возможность не признавать легитимность состава Госдумы России, который станет известен после выборов, запланированных на сентябрь.
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