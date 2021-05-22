Лайф узнал о личности водителя Range Rover, обстрелявшего пешеходов на переходе в Подмосковье

Водителем Range Rover, который выстрелил из травматического пистолета в пешеходов в подмосковном Королёве, оказался 57-летний предприниматель Игорь О. Об этом Лайфу рассказал источник.

Конфликт начался из-за того, что пострадавшим не понравилось, что бизнесмен слишком резко затормозил, когда они переходили дорогу. За это они ударили автомобиль самокатом. Как утверждает источник, оба зачинщика конфликта были пьяны. После этого Игорь вышел из машины, чтобы "прояснить" ситуацию, но мужчины сразу же набросились на него с кулаками. В этот момент бизнесмен достал травматическое оружие и начал стрельбу.

После случившегося водителя задержали, но сейчас его уже отпустили из отдела. Двое пострадавших были отправлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.