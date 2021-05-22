Продюсер Пригожин оценил номер Манижи на Евровидении

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Манижа, которая представляет Россию на Евровидении в 2021 году, является ярким артистом, а её номер заслуживает внимания. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом "Звезда".

"Победит тот, кто на позитиве, тот, кто будет понятен всем, кто будет присутствовать. Мне очень нравится номер у Манижи. Мне нравится как артистка она", — сказал Пригожин.

При этом продюсер отметил, что ему не нравится песня, с которой выступает исполнительница, но он всё равно будет за неё болеть. Пригожин добавил, что всегда болеет "за всё, что связано с нашей страной".