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Продюсер Пригожин оценил номер Манижи на Евровидении

Бизнесмен отметил, что песня Russian Woman не нравится, но он всё равно будет болеть за российскую исполнительницу.

22 мая, 13:00
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Манижа, которая представляет Россию на Евровидении в 2021 году, является ярким артистом, а её номер заслуживает внимания. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом "Звезда".

"Победит тот, кто на позитиве, тот, кто будет понятен всем, кто будет присутствовать. Мне очень нравится номер у Манижи. Мне нравится как артистка она", — сказал Пригожин.

Нумерологи спрогнозировали, что сулит Маниже выступление на Евровидении под пятым номером

Нумерологи спрогнозировали, что сулит Маниже выступление на Евровидении под пятым номером

При этом продюсер отметил, что ему не нравится песня, с которой выступает исполнительница, но он всё равно будет за неё болеть. Пригожин добавил, что всегда болеет "за всё, что связано с нашей страной".

Финал Евровидения состоится сегодня, 22 мая. Лайф рассказывал, что после второго полуфинала Манижа резко упала в букмекерском рейтинге по Евровидению. Что же касается прогнозов по поводу первой пятёрки и победителя, то здесь особых изменений не произошло.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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