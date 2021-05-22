Продюсер Пригожин оценил номер Манижи на Евровидении
Бизнесмен отметил, что песня Russian Woman не нравится, но он всё равно будет болеть за российскую исполнительницу.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Манижа, которая представляет Россию на Евровидении в 2021 году, является ярким артистом, а её номер заслуживает внимания. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом "Звезда".
"Победит тот, кто на позитиве, тот, кто будет понятен всем, кто будет присутствовать. Мне очень нравится номер у Манижи. Мне нравится как артистка она", — сказал Пригожин.
При этом продюсер отметил, что ему не нравится песня, с которой выступает исполнительница, но он всё равно будет за неё болеть. Пригожин добавил, что всегда болеет "за всё, что связано с нашей страной".
Финал Евровидения состоится сегодня, 22 мая. Лайф рассказывал, что после второго полуфинала Манижа резко упала в букмекерском рейтинге по Евровидению. Что же касается прогнозов по поводу первой пятёрки и победителя, то здесь особых изменений не произошло.
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