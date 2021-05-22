Биолог оценил запрет на выращивание семян петрушки на даче

Химик-биолог Геннадий Горюшкин оценил сообщения о том, что эксперты вновь напомнили россиянам о запрете выращивать семена петрушки на дачных участках. Он отметил, что те, кто занимается данным ограничением, "хотят выхватить отдельную часть проблем, но не более того". Таким мнением специалист поделился в беседе с телеканалом "Звезда".

"На самом деле эта ситуация очень для меня, с одной стороны, интересная, а с другой — показывает, что те, кто придумывает эти законы, хотят выхватить какую-то отдельную часть проблемы, но не более того. Семена петрушки для того, чтобы они поступили в торговую сеть, их должны где-то вырастить. Причём в таком количестве, которое хватит на тонну масла", — уточнил биолог.

Он отметил, что другой момент заключается в самих свойствах растений, и добавил, что сейчас химические и биохимические методы анализа могут выявить любое вещество в любом растении. По его словам, всё будет зависеть от того, в какой земле это выращивается, какие элементы содержатся в почве. Горюшкин поделился мнением, что "кому-то важно из народных средств исключить определённые технологии, которые давно использовались". Он отметил, что в петрушке, в отличие от многих других растений, есть хорошо скомпонованный для человека набор и витаминов, и антиоксидантов, которые при правильном использовании позволяют восстановиться без лекарств.