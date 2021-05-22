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Самый пожилой велогонщик в мире Робер Маршан умер на 110-м году жизни

Француз скончался в доме престарелых коммуны Митри-Мори к северо-востоку от Парижа. Причина смерти не уточняется.

22 мая, 12:29
<p>Робер Маршан. Фото © ТАСС / AP Photo / Francois Mori</p>

Робер Маршан. Фото © ТАСС / AP Photo / Francois Mori

Накануне ночью рекордсмен по дальности и скорости велопробега среди лиц старше ста лет — француз Робер Маршан — умер на 110-м году жизни. Об этом сообщает телеканал France-3.

Как стало известно, пожилой спортсмен скончался в доме престарелых коммуны Митри-Мори к северо-востоку от Парижа. При этом причины его смерти не уточняются.

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Велосипедным спортом Маршан начал заниматься в 67 лет. Он участвовал в большом количестве крупных гонок, в числе которых были маршруты Бордо — Париж, Париж — Рубе и Ардешуаз. В 1992 году француз совершил велопробег от Парижа до Москвы. Как известно из биографии спортсмена, за свою долгую жизнь он прошёл две мировые войны, успел пожить в Венесуэле и в Канаде, а ещё сменил несколько профессий — пожарного, фермера, лесоруба, а также продавца обуви и вина.

В 2014 году Маршан установил абсолютный рекорд в возрастной категории старше 105 лет, проехав на велодроме Сен-Кантен-ан-Ивелин 22,5 километра за один час. На том же велодроме в 2017-м он улучшил свой результат и преодолел за 60 минут 26,9 километра. Сразу после этого врачи зафиксировали у француза пониженный сердечный пульс (как у спортсменов высокого класса).

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По настоянию врачей Робер Маршан завершил свою спортивную карьеру в январе 2018 года. На тот момент ему было уже 106 лет. Однако пожилой француз упорно продолжал тренировки и в конце того же года проехал на велосипеде 20 километров от Прива до Ле-Пузена в альпийском департаменте Ардеш. Тогда спортивные ассоциации отказались заверять результаты пробега, поскольку не хотели нести ответственность за возможное ухудшение здоровья ветерана велоспорта.

Ранее Лайф сообщал, что в США умер старейший актёр в мире Норман Ллойд. 106-летний артист скончался в своём доме.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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