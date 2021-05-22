В Казани горе-мать ногами избила маленькую дочь на глазах у прохожих

В Казани горе-мать избила маленькую дочь на глазах у прохожих. Видео © Соцсети

В соцсетях вызвал волну общественного негодования видеоролик с горе-мамашей, которая пинает свою маленькую дочь во дворе одной из многоэтажек в Казани. Как сообщает телеграм-канал "Еду в Татарстан", кадрами уже заинтересовались полиция и прокуратура, женщину задержали.

На ролике, снятом очевидцем, видно, как девочка хочет зайти в подъезд, но разъярённая женщина сильно препятствует этому и начинает пинать малышку так, что та падает на землю. Ребёнок с криками убегает, но возвращается и просит маму больше не бить её. Но мать продолжает издеваться над дочерью.

Автор ролика утверждает, что такое поведение женщины замечает не первый раз. В комментариях под видео пользователи Сети начали активно отмечать аккаунт Прокуратуры Татарстана, требуя лишить горе-мать родительских прав. "Ей самой ногами постучать по голове", "К ответственности следует призвать органы опеки и надзора за бездействие", "А потом мы удивляемся, почему дети со сломленной психикой", — возмущались комментаторы.