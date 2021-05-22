Глава Минобрнауки заявил, что в современном мире люди будут неоднократно переучиваться
По словам министра, сейчас высшее образование является интеллектуальным фундаментом для 20–30 лет жизни вперёд.
Валерий Фальков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков считает, что в современном мире людям придётся не один раз в течение жизни переучиваться. Таким мнением он поделился на просветительском марафоне "Новое знание".
"Если ещё 50–70 лет [назад] можно было сказать, что это интеллектуальный фундамент на всю жизнь, то сегодня, конечно же, у нас настолько динамичная жизнь, что, скорее всего, вам не единожды придётся переучиваться, [получать] дополнительное образование, может быть, второе высшее образование", — сказал министр.
Фальков отметил, что на сегодняшний день высшее образование является интеллектуальным фундаментом, на котором строится будущая жизнь как минимум на 20–30 лет вперёд.
Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили составить реестр профессий, спрос на которые скоро исчезнет. Также, по мнению эксперта, необходимо провести анализ востребованности специалистов на 5, 10 и 20 лет вперёд.
Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".
Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".
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