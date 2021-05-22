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Глава Минобрнауки заявил, что в современном мире люди будут неоднократно переучиваться

По словам министра, сейчас высшее образование является интеллектуальным фундаментом для 20–30 лет жизни вперёд.

22 мая, 12:18
<p>Валерий Фальков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Валерий Фальков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков считает, что в современном мире людям придётся не один раз в течение жизни переучиваться. Таким мнением он поделился на просветительском марафоне "Новое знание".

"Если ещё 50–70 лет [назад] можно было сказать, что это интеллектуальный фундамент на всю жизнь, то сегодня, конечно же, у нас настолько динамичная жизнь, что, скорее всего, вам не единожды придётся переучиваться, [получать] дополнительное образование, может быть, второе высшее образование", — сказал министр.

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Фальков отметил, что на сегодняшний день высшее образование является интеллектуальным фундаментом, на котором строится будущая жизнь как минимум на 20–30 лет вперёд.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили составить реестр профессий, спрос на которые скоро исчезнет. Также, по мнению эксперта, необходимо провести анализ востребованности специалистов на 5, 10 и 20 лет вперёд.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".

Число просмотров трансляции марафона "Новое знание" превысило 12 млн

Число просмотров трансляции марафона "Новое знание" превысило 12 млн

Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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