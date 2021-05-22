Глава Курчатовского института спрогнозировал обострение "энергетического неравенства"

"Энергетическое неравенство" может подтолкнуть развитие новых методов получения энергии, включая биотехнологии. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на просветительском марафоне "Новое знание".

"Цифровизация означает резкое увеличение потребления энергии. Значит, энергетически богатые страны будут успешными, а другие будут либо зависимыми, либо будут исчезать. [Необходимо] создавать те технологии, которые дадут спокойно развиваться", — объяснил Ковальчук.

Он напомнил о том, что треть всей возобновляемой энергии на Земле направлена на поддержку инфраструктуры интернета, Wi-Fi и других подобных технологий. На обработку голосового запроса тратятся ресурсы, аналогичные по затратам на разогрев чайника. Ковальчук отметил, что в Курчатовском институте активно разрабатывают альтернативные источники энергии. В частности, рассматривается выработка биоэнергии в процессе метаболизма живых существ.

"Почему мозг потребляет 10 ватт, а компьютер, который ни на что не годится по сравнению с мозгом, — мегаватт? Потому что мы с вами поели, попили и в наших клетках метаболизм работает, он это перерабатывает в энергию, которой хватает, чтобы питать [организм]. У нас [работает] целое подразделение биоэнергетики — получения энергии за счёт метаболических процессов живых систем", — рассказал Ковальчук.