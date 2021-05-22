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В Росрыболовстве оценили вероятность дефицита красной икры

Предстоящая лососёвая путина позволит насытить рынок достаточным запасом свежей икры тихоокеанских лососей, отметили в ведомстве.

22 мая, 12:46
<p>Фото © ТАСС / Сергей Красноухов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Красноухов

В этом году дефицита продукции из лососёвых, в том числе красной икры, в российских магазинах не будет. Об этом сообщили в Росрыболовстве, комментируя информацию о росте цен на данный продукт.

"Предстоящая лососёвая путина 2021 года, которая начнётся 1 июня, позволит насытить рынок достаточным запасом свежей икры тихоокеанских лососей", — передаёт РИА "Новости" слова представителя Федерального агентства по рыболовству.

Эксперты рассказали, чем полезна и чем вредна красная икра

Эксперты рассказали, чем полезна и чем вредна красная икра

Слухи о дефиците красной икры возникли из-за того, что цены на деликатес достигли максимума за десять лет. Так, согласно данным Росстата, в апреле 2021 года один килограмм лососёвой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тысячи рублей, что на 30% больше, чем в этот же период 2020 года. Эксперты отмечают, что подешеветь продукт может не раньше июня, когда на рынок начнёт поступать новый улов.

Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутске изъяли партию красной икры в магазине и демонстративно сожгли её. Отмечается, что владельцу магазина выписали крупный штраф за нелегальные товары.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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