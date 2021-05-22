В Росрыболовстве оценили вероятность дефицита красной икры

В этом году дефицита продукции из лососёвых, в том числе красной икры, в российских магазинах не будет. Об этом сообщили в Росрыболовстве, комментируя информацию о росте цен на данный продукт.

Слухи о дефиците красной икры возникли из-за того, что цены на деликатес достигли максимума за десять лет. Так, согласно данным Росстата, в апреле 2021 года один килограмм лососёвой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тысячи рублей, что на 30% больше, чем в этот же период 2020 года. Эксперты отмечают, что подешеветь продукт может не раньше июня, когда на рынок начнёт поступать новый улов.