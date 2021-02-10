В Иркутске демонстративно сожгли партию красной икры

В Иркутске сотрудники Россельхознадзора изъяли 2,4 кг нелегальной красной икры в местном небольшом магазине. "Добычей" проверяющих стали 13 пластиковых контейнеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

На упаковке найденной в "Форельке" красной икры не было ни маркировки производителя, ни даты изготовления, ни срока годности.

Владельцы магазина получили штраф 20 000 рублей, а нелегальную партию уничтожили в котельной завода ЖБИ. Сотрудники Россельхознадзора запечатлели этот процесс на фото и поделились ими на своём сайте.

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