В Иркутске демонстративно сожгли партию красной икры
На упаковке не было ни срока годности, ни данных о производителе.
Фото © Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия
В Иркутске сотрудники Россельхознадзора изъяли 2,4 кг нелегальной красной икры в местном небольшом магазине. "Добычей" проверяющих стали 13 пластиковых контейнеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
На упаковке найденной в "Форельке" красной икры не было ни маркировки производителя, ни даты изготовления, ни срока годности.
Владельцы магазина получили штраф 20 000 рублей, а нелегальную партию уничтожили в котельной завода ЖБИ. Сотрудники Россельхознадзора запечатлели этот процесс на фото и поделились ими на своём сайте.
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