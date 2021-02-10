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В Иркутске демонстративно сожгли партию красной икры

На упаковке не было ни срока годности, ни данных о производителе.

10 февраля 2021, 15:21
<p>Фото © Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия</p>

Фото © Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

В Иркутске сотрудники Россельхознадзора изъяли 2,4 кг нелегальной красной икры в местном небольшом магазине. "Добычей" проверяющих стали 13 пластиковых контейнеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

На упаковке найденной в "Форельке" красной икры не было ни маркировки производителя, ни даты изготовления, ни срока годности.

Владельцы магазина получили штраф 20 000 рублей, а нелегальную партию уничтожили в котельной завода ЖБИ. Сотрудники Россельхознадзора запечатлели этот процесс на фото и поделились ими на своём сайте.

В чёрной икре нашли дрожжи и консерванты. Не обошлось и без контрафакта

В чёрной икре нашли дрожжи и консерванты. Не обошлось и без контрафакта

Ранее шеф-повар по просьбе Лайфа показал, как правильно выбирать икру.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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