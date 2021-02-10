Названы сроки появления в России вакцины от коронавируса для животных
Препарат показывает 100%-ную эффективность, но срок его действия ещё не определён.
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Вакцина от коронавируса для животных "Карнивак-Ков" появится в России уже этой весной. Об этом сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано в интервью телеканалу "Россия 24".
"В апреле мы будем готовы объявить о создании вакцины, когда у нас закончатся все необходимые этапы разработки. Сегодня идёт уже последний этап разработки вакцины для всех восприимчивых животных", — рассказала Мелано.
Создаваемый препарат отличается от вакцины для людей. Он представляет собой сорбированную инактивированную вакцину, то есть деактивированный вирус. По словам Мелано, "Карнивак-Ков" демонстрирует 100%-ную эффективность в борьбе с коронавирусом, но исследователи ещё не определили срок его действия. Она при этом уточнила, что у вакцинированных летом прошлого года животных до сих пор сохраняется иммунитет к ковиду.
Ранее сообщалось, что датские власти решили уничтожить норок на фоне информации о том, что у этих животных на зверофермах был выявлен коронавирус. Решение вызвало возмущение как среди заводчиков, так и среди простых граждан — в скандинавской стране насчитывается около 17 миллионов зверьков. Позднее было принято решение попытаться спасти здоровых норок от инфекции.
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