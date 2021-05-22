"Странно было бы мне её не любить!" Вин Дизель рассказал, за что обожает Россию
Актёр признался, что мечтает о том, чтобы одну из частей "Форсажа" сняли в Москве.
Актёр Вин Дизель. Фото © ТАСС / Zuma
Популярный американский актёр и деятель кино Марк Синклер, более известный как Вин Дизель, рассказал, за что он любит Россию. Артист отметил, что с Москвой у него ассоциируется большое количество приятных воспоминаний.
"Все меня спрашивают, почему я так люблю Россию. Отвечаю: с моими партнёрами по фильму Полом Уокером и Мишель Родригес я разделил столько великолепных моментов в Москве, что странно было бы мне её не любить", — признался Дизель в интервью сайту kp.ru.
Актёр мечтает о том, чтобы одну из частей "Форсажа" сняли в Москве. По словам Вина, каждый раз, будучи в российской столице, он представлял, как было бы круто погонять на спорткарах по широким московским дорогам. Кроме того, Дизель также сообщил, что всего планируется снять десять частей "Форсажа". Последняя, возможно, будет снята в России, отметил продюсер.
Ранее Лайф сообщал, что девятая часть "Форсажа" стартует в кинотеатрах 25 июня (вместо запланированного 25 мая). К слову, это уже не первый перенос премьеры фильма. Изначально показ боевика вообще был намечен на 2020 год, но из-за ковида работу над кинолентой пришлось остановить.
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