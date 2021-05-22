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Глава концерна "Алмаз-Антей" рассказал о способности России дать отпор любым воздушно-космическим объектам

Концерн является крупнейшим интегрированным объединением российского оборонно-промышленного комплекса.

22 мая, 15:07
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Россия сможет дать отпор любым современным объектам воздушно-космического нападения. Об этом рассказал глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"Мы в состоянии противостоять всем современным средствам воздушно-космического нападения", — сказал Новиков, выступая на марафоне "Новое знание".

Так, по словам Новикова, радиолокационная станция "Небо-М" способна обнаруживать новейшие малозаметные боевые самолёты, например американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

"Вот радар "Небо-М" — это стелс-технологии. Отлично видит F-22, F-35 и так далее", — указал Новиков, добавив, что концерн выпускает свыше 30 видов многофункциональных радиолокационных комплексов мобильного плана.

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Российский концерн "Алмаз-Антей" создан в 2002 году в соответствии с указом Владимира Путина. Это одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В "Алмаз-Антей" входит более 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал Российскую армию самой современной в мире. По его словам, отечественная техника в стратегических ядерных силах по доли современности составляет 86%. Столь высокого показателя нет ни у одной страны в мире, отметил Шойгу.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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