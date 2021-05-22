Число просмотров трансляции марафона "Новое знание" превысило 20 миллионов

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что онлайн-трансляция марафона "Новое знание" собрала более 20 миллионов просмотров.

"Мы ставили планку — попробовать "пробить" за три дня цифру в пять миллионов просмотров... для серьёзных лекций это очень много. На данный момент мы превысили 20 миллионов просмотров", — сказал Кириенко.

Он отметил, что марафон опроверг стереотип о том, что молодёжи неинтересны серьёзные темы, добавив, что даже не всем спикерам сумели найти время для выступления. Кириенко подчеркнул важность того, что молодые люди сами задают темы лекций, которые им интересны.

В третий, заключительный день марафона в числе спикеров были премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и другие. К участникам мероприятия также обратился президент России Владимир Путин.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".