Путёвки по программе детского туристического кешбэка можно будет приобрести до конца лета

Путёвки в детские лагеря с компенсацией можно будет приобрести в период с 25 мая по 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

"Окно продаж программы начинается с 25 мая и [продлится] до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября", — отметили в ведомстве.

В Ростуризме также уточнили, что полный список участников программы детского кешбэка будет опубликован на сайте "Мирпутешествий.рф" в разделе "Детские лагеря". Там можно будет выбрать и оплатить путёвку для ребёнка.

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.