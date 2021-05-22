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Путёвки по программе детского туристического кешбэка можно будет приобрести до конца лета

При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября, отметили в Ростуризме. Выбрать направление и оплатить поездку можно на сайте "Мирпутешествий.рф".

22 мая, 13:05
<p>Фото © ТАСС </p>

Фото © ТАСС

Путёвки в детские лагеря с компенсацией можно будет приобрести в период с 25 мая по 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

"Окно продаж программы начинается с 25 мая и [продлится] до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября", — отметили в ведомстве.

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В Ростуризме также уточнили, что полный список участников программы детского кешбэка будет опубликован на сайте "Мирпутешествий.рф" в разделе "Детские лагеря". Там можно будет выбрать и оплатить путёвку для ребёнка.

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу туристического кешбэка, в рамках которой возвращается 20% затрат на поездки по РФ. Позднее решение о продлении принял кабмин, на реализацию выделят ещё 4,7 миллиарда рублей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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