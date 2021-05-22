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Кириенко заявил о необходимости возрастной маркировки компьютерных игр

Он призвал IT-компании работать с родительским и учительским сообществом, которое "по определению крайне негативно настроено" в отношении видеоигр.

22 мая, 17:20
<p>Сергей Кириенко. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Сергей Кириенко. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Возрастная маркировка компьютерных игр, безусловно, нужна, но предложения на эту тему должны поступать от IT-отрасли. Такое мнение на 25-м юбилейном Российском интернет-форуме (РИФ) озвучил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Что касается возрастной маркировки, то я за. Лучше, чтобы само сообщество задавало предложение, но в целом это абсолютно разумно. У нас же для остального видеоконтента возрастная маркировка есть, а для игр нет", — сказал Кириенко в ходе общения с представителями IT-индустрии, отметив, что для родителей также будет полезно понимать, в какие видеоигры их ребёнку можно играть, а в какие — нельзя.

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Вместе с тем первый замглавы АП призвал IT-компании активно работать с общественным мнением, а в особенности с родительским и учительским сообществом, "которое по определению к компьютерным играм настроено крайне негативно".

"Это уже отдельная история, отдельная пропаганда и демонстрация того, что хороший киберспортсмен может быть хорошим учеником, хорошим сыном и довольно успешным человеком", — заключил Кириенко.

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А ранее Сергей Кириенко призвал россиян адекватнее относиться к увлечению детей компьютерными играми. При этом он предупредил, что чрезмерная привязанность к виртуальной реальности содержит в себе риски.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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