Лолита раскрыла размер своей пенсии и пожаловалась на растущие счета за коммуналку

Певица Лолита Милявская в шоу "Что было дальше / 50 вопросов" на ютуб-канале "Макарена" рассказала о своей пенсии и об отношении к деньгам. Она призналась, что ежемесячная выплата от государства составляет 23 тысячи 200 рублей. При этом Лолита и не ожидала чего-то большего. Певица, наоборот, высказалась против званий, позволяющих артистам претендовать на надбавки.

"Я считаю, что Пугачёва — последний человек, который заслуженно получил свои звания. И на ней надо было поставить точку. В шоу-бизнесе есть только афиша. Ты хоть что там напиши, хоть ты трижды заслуженный. И на тебя придут две калеки. Какой толк в твоём звании?" — пояснила Милявская.

Милявская также призналась, что иногда испытывает некоторые трудности с финансами. Чего только стоят "безумный капремонт" и растущие счета за коммунальные услуги, посетовала артистка.

Хоть Лолита и достигла пенсионного возраста два года назад, но уходить в тень в ближайшее время звезда не планирует. Сейчас 57-летняя исполнительница регулярно даёт концерты, а также выступает на корпоративах. По её словам, стоимость таких выступлений колеблется от 2,7 до 4,4 миллиона рублей. Конечно, из-за пандемии ситуация значительно ухудшилась, но Лолита особо не жалуется. Как отметила Милявская, несколько лет назад она стала класть свои сбережения в банк под проценты.

"Как-то мне мой приятель сказал: "Зачем ты дома деньги хранишь? Положи в банк. Будет хотя бы 10% идти". Я начала носить деньги в банк. Очень давно не держу деньги на руках", — добавила певица.