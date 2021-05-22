Финал Евровидения-2021: за Манижу болеют россияне по всему миру. Видео © LIFE

В преддверии грядущего финала Евровидения Лайф узнал, как болеют за представительницу РФ — певицу Манижу — россияне по всему миру.

Сегодня в Роттердаме (Нидерланды) пройдёт финал международного музыкального конкурса Евровидение-2021, в котором Манижа выступит с песней Russian Woman ("Русская женщина") под пятым номером. Мы узнали, что за нашу исполнительницу болеет не только вся страна, но и россияне из самых разных уголков мира — Италии, Греции, США, Турции и других государств. Преданные фанаты записали видеообращения, чтобы поддержать Манижу и пожелать ей удачи.

Всем привет из Испании! Желаем Маниже победы на Евровидении и болеем за Россию! Дарья Смирнова, Испания

Большой бонжур из Парижа! Здесь мы тоже дружно болеем за Манижу Александра Болычева, Франция

Всем шалом из Израиля! Мы смотрим Евровидение и поддерживаем Манижу. У неё просто потрясающая песня с потрясающим посылом Алёна Стольская, Израиль

Она говорит о действительно важных проблемах без прикрас и без гламура, причём настолько честно и резко. Я считаю, что сегодня миру нужно услышать именно это Мария, Италия

Мы болеем только за тебя, Манижа! А песня очень интересная, отличная и такая новая Игорь, США

А ранее Лайф показал, как 88-летняя жительница Волгоградской области Мария Игнатьевна Маслова поддержала Манижу на Евровидении зажигательным танцем. Бабушка с удовольствием смотрит песенный конкурс и, конечно же, болеет за российскую исполнительницу.