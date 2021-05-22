Финал Евровидения-2021: за Манижу болеют россияне по всему миру
Специально для певицы фанаты записали видеообращения, в которых поддержали её и пожелали победы в музыкальном конкурсе.
Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Финал Евровидения-2021: за Манижу болеют россияне по всему миру. Видео © LIFE
В преддверии грядущего финала Евровидения Лайф узнал, как болеют за представительницу РФ — певицу Манижу — россияне по всему миру.
"Мы разные — и в этом сила!" Манижа запустила проект о женщинах, которые подпевают ей на Евровидении
Сегодня в Роттердаме (Нидерланды) пройдёт финал международного музыкального конкурса Евровидение-2021, в котором Манижа выступит с песней Russian Woman ("Русская женщина") под пятым номером. Мы узнали, что за нашу исполнительницу болеет не только вся страна, но и россияне из самых разных уголков мира — Италии, Греции, США, Турции и других государств. Преданные фанаты записали видеообращения, чтобы поддержать Манижу и пожелать ей удачи.
Всем привет из Испании! Желаем Маниже победы на Евровидении и болеем за Россию!
Дарья Смирнова, Испания
Большой бонжур из Парижа! Здесь мы тоже дружно болеем за Манижу
Александра Болычева, Франция
Всем шалом из Израиля! Мы смотрим Евровидение и поддерживаем Манижу. У неё просто потрясающая песня с потрясающим посылом
Алёна Стольская, Израиль
Она говорит о действительно важных проблемах без прикрас и без гламура, причём настолько честно и резко. Я считаю, что сегодня миру нужно услышать именно это
Мария, Италия
Мы болеем только за тебя, Манижа! А песня очень интересная, отличная и такая новая
Игорь, США
А ранее Лайф показал, как 88-летняя жительница Волгоградской области Мария Игнатьевна Маслова поддержала Манижу на Евровидении зажигательным танцем. Бабушка с удовольствием смотрит песенный конкурс и, конечно же, болеет за российскую исполнительницу.
Напомним, финал Евровидения состоится сегодня, 22 мая. Мы также рассказывали, что после второго полуфинала Манижа резко упала в букмекерском рейтинге по Евровидению. Что же касается прогнозов по поводу первой пятёрки и победителя, то здесь особых изменений не произошло.
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