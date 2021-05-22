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Финал Евровидения-2021: за Манижу болеют россияне по всему миру

Специально для певицы фанаты записали видеообращения, в которых поддержали её и пожелали победы в музыкальном конкурсе.

22 мая, 15:56

Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Финал Евровидения-2021: за Манижу болеют россияне по всему миру. Видео © LIFE

В преддверии грядущего финала Евровидения Лайф узнал, как болеют за представительницу РФ — певицу Манижу — россияне по всему миру.

"Мы разные — и в этом сила!" Манижа запустила проект о женщинах, которые подпевают ей на Евровидении

"Мы разные — и в этом сила!" Манижа запустила проект о женщинах, которые подпевают ей на Евровидении

Сегодня в Роттердаме (Нидерланды) пройдёт финал международного музыкального конкурса Евровидение-2021, в котором Манижа выступит с песней Russian Woman ("Русская женщина") под пятым номером. Мы узнали, что за нашу исполнительницу болеет не только вся страна, но и россияне из самых разных уголков мира — Италии, Греции, США, Турции и других государств. Преданные фанаты записали видеообращения, чтобы поддержать Манижу и пожелать ей удачи.

Всем привет из Испании! Желаем Маниже победы на Евровидении и болеем за Россию!

Дарья Смирнова, Испания

Нумерологи спрогнозировали, что сулит Маниже выступление на Евровидении под пятым номером

Нумерологи спрогнозировали, что сулит Маниже выступление на Евровидении под пятым номером

Большой бонжур из Парижа! Здесь мы тоже дружно болеем за Манижу

Александра Болычева, Франция

Всем шалом из Израиля! Мы смотрим Евровидение и поддерживаем Манижу. У неё просто потрясающая песня с потрясающим посылом

Алёна Стольская, Израиль

Она говорит о действительно важных проблемах без прикрас и без гламура, причём настолько честно и резко. Я считаю, что сегодня миру нужно услышать именно это

Мария, Италия

Экс-участница Евровидения от России предсказала результаты Манижи

Экс-участница Евровидения от России предсказала результаты Манижи

Мы болеем только за тебя, Манижа! А песня очень интересная, отличная и такая новая

Игорь, США

А ранее Лайф показал, как 88-летняя жительница Волгоградской области Мария Игнатьевна Маслова поддержала Манижу на Евровидении зажигательным танцем. Бабушка с удовольствием смотрит песенный конкурс и, конечно же, болеет за российскую исполнительницу.

Напомним, финал Евровидения состоится сегодня, 22 мая. Мы также рассказывали, что после второго полуфинала Манижа резко упала в букмекерском рейтинге по Евровидению. Что же касается прогнозов по поводу первой пятёрки и победителя, то здесь особых изменений не произошло.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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