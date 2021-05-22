Украинка назвала "Марш вышиванок" парадом быдла и осталась без работы
Девушка извинилась и призналась, что получила от общественности сполна — на неё обрушилась волна хейта и гнева.
Фото © Соцсети
Жительница Харькова раскритиковала "Марш вышиванок" и извинилась, когда осталась без работы. Видео © Соцсети
Жительница Харькова согласилась с утверждением, что "Марш вышиванок" является "парадом быдла", упрекнула соотечественников в нежелании работать, а после сама осталась не у дел. Девушке пришлось публично извиняться после шквала критики в соцсетях и деанонимизации. Об этом сообщил Obozrevatel.
"Вместо того чтобы читать книги, они якобы отстаивают непонятно что. Это необразованные люди, которым нечего делать в большинстве своём", — отметила в интервью инстаграмщица.
Девушку, с её слов, уволили с работы в IT-сфере. А в Сети стали гулять скрины с эскорт-сайтов и вебкам-ресурсов с якобы её изображениями.
Впоследствии украинка принесла извинения и заверила, что такое больше не повторится. Девушка объяснила, что ценит родную культуру.
"Я действительно слишком резко высказалась, я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей я оскорбила", — объяснилась жительница Харькова.
Напомним, ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днём вышиванки в русской косоворотке и вызвал шквал насмешек. Некоторые пользователи пошутили, что фотография в этом атрибуте одежды стала условием для встречи украинского лидера с Владимиром Путиным.
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