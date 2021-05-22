Сборная России разгромила Великобританию на ЧМ по хоккею
Подопечные Валерия Брагина одержали вторую подряд победу на мировом первенстве.
Фото © ТАСС / Федосенко Наталия
Сборная России по хоккею разгромила Великобританию со счётом 7:1 во втором матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в столице Латвии — Риге.
Голами в нашей команде отличились Григоренко, Толчинский, Карнаухов, Кузьменко, Слепышев и дважды Бурдасов. Автором единственной шайбы у соперника стал Кирк.
Напомним, что в первом матче россияне обыграли чехов со счётом 4:3. А следующим соперником команды Брагина будет Словакия. Матч состоится 24 мая в 16:15 (мск).
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