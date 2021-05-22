Сборная России разгромила Великобританию на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею разгромила Великобританию со счётом 7:1 во втором матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в столице Латвии — Риге.

Голами в нашей команде отличились Григоренко, Толчинский, Карнаухов, Кузьменко, Слепышев и дважды Бурдасов. Автором единственной шайбы у соперника стал Кирк.