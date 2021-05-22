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Роскомнадзор потребовал разблокировать видео Sputnik на YouTube с критикой карантина во Франции

В ролике нейроучёный Идрисс Аберкан назвал третий локдаун в республике санитарной диктатурой.

22 мая, 15:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роскомнадзор потребовал от компании Google как можно быстрее снять ограничение доступа с видеозаписи агентства Sputnik France на "Ютубе". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней. Решение о введении ограничений ведомство назвало актом цензуры в отношении российских СМИ, от Google потребовали объяснить причины данных действий.

Ранее американский видеохостинг "Ютуб" заблокировал интервью российского информационного агентства Sputnik со специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом, который назвал третий карантин во Франции санитарной диктатурой.

Ты не пройдёшь! Twitter заблокировал аккаунт для репостов с нового сайта Трампа

Ты не пройдёшь! Twitter заблокировал аккаунт для репостов с нового сайта Трампа

В конце апреля Роскомнадзор потребовал от "Фейсбука" разблокировать аккаунт проекта телеканала RT RedFish. Тогда в ведомстве отметили, что действия соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации. Позднее страница была восстановлена.

Названа причина блокировки страницы проекта RT в Facebook

Названа причина блокировки страницы проекта RT в Facebook

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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