Роскомнадзор потребовал разблокировать видео Sputnik на YouTube с критикой карантина во Франции

Роскомнадзор потребовал от компании Google как можно быстрее снять ограничение доступа с видеозаписи агентства Sputnik France на "Ютубе". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней. Решение о введении ограничений ведомство назвало актом цензуры в отношении российских СМИ, от Google потребовали объяснить причины данных действий.

Ранее американский видеохостинг "Ютуб" заблокировал интервью российского информационного агентства Sputnik со специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом, который назвал третий карантин во Франции санитарной диктатурой.