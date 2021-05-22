Роскомнадзор потребовал разблокировать видео Sputnik на YouTube с критикой карантина во Франции
В ролике нейроучёный Идрисс Аберкан назвал третий локдаун в республике санитарной диктатурой.
Фото © Pixabay
Роскомнадзор потребовал от компании Google как можно быстрее снять ограничение доступа с видеозаписи агентства Sputnik France на "Ютубе". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней. Решение о введении ограничений ведомство назвало актом цензуры в отношении российских СМИ, от Google потребовали объяснить причины данных действий.
Ранее американский видеохостинг "Ютуб" заблокировал интервью российского информационного агентства Sputnik со специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом, который назвал третий карантин во Франции санитарной диктатурой.
В конце апреля Роскомнадзор потребовал от "Фейсбука" разблокировать аккаунт проекта телеканала RT RedFish. Тогда в ведомстве отметили, что действия соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации. Позднее страница была восстановлена.
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