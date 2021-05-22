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На перевале Дятлова появилась "новая" опасность для туристов

Она ведёт себя по-хозяйски: вальяжно обнюхивает домики на турбазе, открывает в них двери и не стесняется заходить внутрь.

22 мая, 15:47

Фото © Pixabay

На перевале Дятлова появилась "новая" опасность для туристов. Видео © Instagram / khantimen

На туристической стоянке "База Ильича", которая находится в 30 километрах от перевала Дятлова и является перевалочным пунктом для многих туристов, обнаружили медведя. Хищного гостя сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что косолапый обнюхивает дверь, встаёт на задние лапы, открывает её и заходит в домик.

Один из встретивших медведя отметил, что хищник голодный, а туристы после приёма пищи оставляют банки и кости, запах которых и привлекает косолапого. Через неделю паводок спадёт, и зверь уйдёт кормиться в пойму. Но, как отметил мужчина, егеря решили застрелить медведя ещё зимой.

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В беседе с Ura.ru один из руководителей туроператора North Star Group, организующего туры на квадроциклах по северу Урала, Леонид Сотников, пояснил эту ситуацию.

"Знакомые ребята увидели этого мишку на "Базе Ильича" два дня назад. Как только появилась связь, переслали видео. Сильной опасности медведь не представляет: он почти ручной — на людей реагирует спокойно. Но всякое бывает!" — отметил он.

Ранее Лайф рассказывал, что раненый медведь задрал мужчину в Хабаровском крае. Лесного хищника ищут охотники, однако, где скрывается зверь, пока не известно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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