Ратаковски закрыла лицо сына ангельским смайликом и привлекла "русских ведьм"

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала фотографию со своим сыном Сильвестром, прикрепив смайлик ангелочка на его лицо. В комментарии прибежали русскоязычные пользователи и оценили идею звезды.

По словам подписчиков, Ратаковски запостила такую фотографию, поскольку ребёнок ещё не крещён и мать боится сглаза. Другие подвергли подобные суждения сомнению, указав, что на Западе считается нормой скрывать лица маленьких детей на фотографиях. И не факт, что Ратаковски — верующая, добавили фанаты.

Такие комментарии оставили подписчики под фото мамы и малыша: "Закрывай лицо ребёнку лучше, а то сглазят, дорогуша", "Покрести дитё уже, смайлики не помогут", "Опять не получится порчу навести".