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Ратаковски закрыла лицо сына ангельским смайликом и привлекла "русских ведьм"

Подписчики разделились во мнении, почему известная фотомодель решила отредактировать изображение.

22 мая, 16:54
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">emrata</a></p>

Фото © Instagram / emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала фотографию со своим сыном Сильвестром, прикрепив смайлик ангелочка на его лицо. В комментарии прибежали русскоязычные пользователи и оценили идею звезды.

По словам подписчиков, Ратаковски запостила такую фотографию, поскольку ребёнок ещё не крещён и мать боится сглаза. Другие подвергли подобные суждения сомнению, указав, что на Западе считается нормой скрывать лица маленьких детей на фотографиях. И не факт, что Ратаковски — верующая, добавили фанаты.

Такие комментарии оставили подписчики под фото мамы и малыша: "Закрывай лицо ребёнку лучше, а то сглазят, дорогуша", "Покрести дитё уже, смайлики не помогут", "Опять не получится порчу навести".

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Напомним, что Эмили Ратаковски стала мамой 8 марта. Сына она назвала Сильвестром.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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