Ратаковски закрыла лицо сына ангельским смайликом и привлекла "русских ведьм"
Подписчики разделились во мнении, почему известная фотомодель решила отредактировать изображение.
Фото © Instagram / emrata
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала фотографию со своим сыном Сильвестром, прикрепив смайлик ангелочка на его лицо. В комментарии прибежали русскоязычные пользователи и оценили идею звезды.
По словам подписчиков, Ратаковски запостила такую фотографию, поскольку ребёнок ещё не крещён и мать боится сглаза. Другие подвергли подобные суждения сомнению, указав, что на Западе считается нормой скрывать лица маленьких детей на фотографиях. И не факт, что Ратаковски — верующая, добавили фанаты.
Такие комментарии оставили подписчики под фото мамы и малыша: "Закрывай лицо ребёнку лучше, а то сглазят, дорогуша", "Покрести дитё уже, смайлики не помогут", "Опять не получится порчу навести".
Напомним, что Эмили Ратаковски стала мамой 8 марта. Сына она назвала Сильвестром.
WOW-news
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