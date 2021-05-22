Мама настолько полюбила тату, что стала ходячим комиксом, который можно смотреть только взрослым

Всё началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / _rosalie_official_

Но на этом Ферстер не остановилась. Уже скоро её коллекция наколок начала стремительно пополняться. Маска Гая Фокса из фильма "V — значит вендетта", портрет Джокера, логотип Мстителей — и это далеко не всё. Спустя 15 лет после первого похода к тату-мастеру на теле девушки практически не осталось места: только левая ягодица и лицо.

Фото © Instagram / _rosalie_official_

Меня всегда очаровывали татуировки, ведь каждая из них — уникальное произведение искусства. Я сделала так много наколок, что теперь невозможно сказать, сколько их всего. Все они взаимосвязаны, переплетаются друг с другом. Я забила практически всё своё тело, но на правой ягодице ещё осталось свободное место, которое когда-нибудь я всё-таки решусь заполнить Юлиана Ферстер

Фото © Instagram / _rosalie_official_

Хобби не из дешёвых. Как выражается сама Юлиана, на те деньги, которые потратила на тату, она могла бы купить шикарную машину. И правда — в переводе на рубли у девушки ушло больше пяти миллионов. Но Юлиана научилась зарабатывать на своём хобби. Мало того что она сама стала тату-мастером, теперь девушка работает тату-моделью. Да и "Инстаграм" со 170 тысячами подписчиков приносит неплохой доход.

Фото © Instagram / _rosalie_official_

Но где тысячи поклонников, там и хейтеры. Юлиане приходится мириться с регулярной "конструктивной" критикой её боди-арта. Чаще всего комментаторы обходятся эпитетами — вроде "отвратительный" или "нелепый". Но немка просто не обращает на подобные выпады внимания. А вот что игнорировать действительно сложно — так это реакцию её соседей и жителей района, в котором живёт красотка.

Фото © Instagram / _rosalie_official_