Толстяк весом 150 кг из гадкого утёнка превратился в красавчика, спрятав за тату все следы похудения

Глядя на 32-летнего Кевина, можно подумать, что ему очень повезло с генетикой: рельефный пресс, массивные руки и грудь, длинные здоровые волосы. Но мало кто представляет, как красавец выглядел всего 15 лет назад. Из-за предрасположенности к полноте и любви к высококалорийной пище в школе парень весил 150 килограммов! Однако к 18 годам юноша понял, что терпеть эту несправедливость он не собирается, и начал следить за своей физической активностью и питанием.

Фото © Instagram / thecreekman

Я любил высококалорийную еду, а в социальном плане был очень закрытым. Также, думаю, есть генетическая предрасположенность, которая помогает мне набирать вес. Я радикально изменил рацион: никаких углеводов и сладостей. Также я больше года питался очень маленькими порциями и начал заниматься спортом Кевин Крикман

Фото © Instagram / thecreekman

Так, к 2014 году Кевин сбросил порядка 80 килограммов, но идеальным его тело было не назвать: обвисшая кожа портила весь праздник. Тогда парень решил сделать операцию по её удалению. Но опять всё было недостаточно хорошо. Даже когда швы зажили, они были сильно видны на коже немца, который слишком сильно вложился в то, чтобы получить тело своей мечты. Такой результат его не устраивал.

После операции по удалению кожи у меня остались шрамы, и я устал объяснять людям, что со мной произошло, потому что я никак не мог их скрыть. Первой татуировкой, которую я сделал после операции, был большой череп, скрывающий шрам от подтяжки живота Кевин Крикман

Фото © Instagram / thecreekman

Тогда в голову Кевину пришла гениальная идея — замаскировать все шрамы татуировками. Так, за несколько лет Крикман провёл больше 250 часов на кушетке тату-мастера и потратил на это порядка 30 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей), пишет Daily Mail. Причём теперь наколки покрывают практически всё его тело.

Фото © Instagram / thecreekman

Результат того стоит: парень построил успешную карьеру актёра, фотомодели и блогера. На его инстаграм thecreekman подписано больше миллиона человек.

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