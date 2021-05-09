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Что мы сделали с нашей планетой: 30 пугающих фото со спутника, сделанные с разницей в 70 лет

Заявления вроде "наша планета умирает" похожи на рекламные слоганы, однако на деле ситуация и правда критическая. За последние десятилетия Земля изменилась до неузнаваемости... Настолько, что это видно уже из космоса. В подборке ниже — 15 примеров, которые быстро заставят любого осознать, что человечеству нужно в срочном порядке взяться за голову. Иначе глобальное потепление, засуха, сельское хозяйство и ещё десяток других причин оставят от нашей планеты тлеющий уголёк.

9 мая 2021, 09:00

Фото © NASA

Ледник Мьюир на Аляске. Фото слева сделано в 1941 году, справа — в 2004-м

Фото © Bruce Molnia

Фото © Bruce Molnia

Лес близ Сальты в Аргентине. 1972–2009 гг.

Фото © NASA

Фото © NASA

Национальный парк "Маунт-Элгон" в Уганде. 1973–2005 гг.

Фото © NASA

Фото © NASA

Гора Маттерхорн в Швейцарии. 1960–2005 гг.

Фото © NASA

Фото © NASA

Лес Мау в Кении. 1973–2009 гг.

Фото © NASA

Фото © NASA

Национальный парк озера Накуру в Кении. 1973–2000 гг.

Фото © NASA

Фото © NASA

Ледник Кори Калис в Перу. 1978–2011 гг.

Фото © NASA

Фото © NASA

Рондония, Бразилия. 1975–2009 гг.

Фото © NASA

Фото © NASA

Лес Бабан Рафи в Нигере. 1976–2007 гг.

Фото © NASA

Фото © NASA

Эквадор. 1986–2007 гг.

Фото © NASA

Фото © NASA

Озеро Мар-Чикита в Аргентине. 1998–2011 гг.

Фото © NASA

Фото © NASA

Иногда рельефу хватает и пары лет, чтобы измениться до неузнаваемости, пишет Insider.

Канзас, США. 2010, 2011 и 2012 годы

Фото © NASA

Фото © NASA

Озеро Урмия, Иран. 2000–2013 гг.

Фото © NASA

Фото © NASA

Аральское море. Озеро на границе Казахстана и Узбекистана. 2000–2014 гг.

Фото © NASA

Фото © NASA

Национальный парк Великих песчаных дюн в Колорадо. 1987–2011 гг.

Фото © NASA

Фото © NASA

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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