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Учитель спросил первоклашек, что бы они сделали, став президентами мира, и вот 10 лучших ответов

Учитель из Великобритании Джордж Пойнтон недавно покорил Twitter своим тредом. Мужчина спросил у своих первоклашек, что бы они сделали первым делом, если бы их избрали на должность президента мира.

9 мая 2021, 06:00

Кадры из видео © YouTube / SoulPancake

Конечно, ответы были очень смешные, но вместе с комментариями их учителя этот тред стал настоящим произведением комедийного искусства. В подборке ниже — десять самых уморительных твитов.

Недавно я задал своим первоклашкам вопрос: "Что бы вы сделали как президент мира?"

Вот некоторые выводы по тому, что они мне ответили

ТРЕД

Джордж Пойнтон

Джордж Пойнтон. Фото © Instagram / george_lock_

Джордж Пойнтон. Фото © Instagram / george_lock_

Алиса: "Сладости на завтрак... каждый день!"

Ожирение зашкаливает. Болезни сердца. Переедание. Ничего из этого Алиса, конечно же, не приняла во внимание. Класс с ней согласился, так что она выиграла по количеству голосов. Она прекрасно знала, что популизм сработает. Впрочем, может, винные жевательные резинки в семь утра и правда неплохой вариант...

Джордж Пойнтон

Кэти: "Построить дом для моей мамы"

Знаю, вы, наверное, умилились, но давайте посмотрим глубже. Она президент МИРА, и всё, что она делает, — строит дом для своей мамы. Невероятно эгоистично. А ещё её мама ездит на Audi 2021 года. Чего ещё им нужно? Жадные толстосумы

Джордж Пойнтон

Джек: "Поехать в Лондон и жить в Биг-Бене"

Должно быть, Джек уедет в Лондон без проработанной политики, оставив всех нас в грязи. Словно Квазимодо, он будет жить в колокольне вдали от людей. Кажется, он просто думает, что сможет позвонить в колокол. Я не стал его расстраивать

Джордж Пойнтон

Гиф © Giphy

Тоби: "Буду пить только какао и есть шоколад!"

Ага. Конечно. Шоколад. Тоби только бы его и ел. Стоит упомянуть, он заявил, что его шоколад будет "полезным", чтобы он не толстел

Джордж Пойнтон

Эмма: "Помогу людям с правописанием"

Для контекста: Эмма и правда великолепно владеет орфографией. Конечно, она будет тратить своё время на помощь другим. Всё это очень похоже на "Я бы хотел научить мир петь". Рука об руку мы все вместе будем учиться. Как по мне, слишком идеалистично, но только представьте, какой бы это был мир! Этот вариант я просто обожаю

Джордж Пойнтон

Майки: "Куплю себе PlayStation 5"

С Майки всё время одно и то же. Он только берёт, берёт и ещё раз берёт... когда это уже закончится? Классу очень понравилась эта идея, и они начали называть все игры, в которые он сможет играть на приставке. Майки думает, что он Трумэн, а мы просто статисты. Надменный и жадный

Джордж Пойнтон

Гиф © Giphy

Рави: "Пицца для всех!"

Я спросил его, что делать с людьми, которые не любят пиццу. Он ответил, что его пиццу захотят все. Он был в этом уверен на сто процентов. Я правда верю: он СМОЖЕТ накормить весь мир

Джордж Пойнтон

Рози: "В мусорку математику — и играй!"

Голосуйте за Рози. Она мой лидер. Тоже терпеть не могу математику, так что с удовольствием выбросил бы её в мусорное ведро. На вопрос, что делать с вычислениями, она ответила: "Пока мы играем, этим займутся роботы!" А вообще, я только за эту утопию. Настало время перемен

Джордж Пойнтон

Гиф © Giphy

Венди: "Остановить вирус"

Ясно. Конкретно. Актуально. Венди ТОЧНО знает, что делать с этим слоганом. Она политик до мозга костей. Никаких фактов она не приводила, но разве это кому-нибудь нужно?

— Остановить вирус!

— Но как?

— Неважно, просто остановите его уже!.. Она как маленький Трамп, если бы тот был порядочным человеком

Джордж Пойнтон

Сусанна: "Отправить моего братца в темницу!"

Удивлён, что она решила использовать свою силу во зло. Но, кажется, это на неё так действует власть.

ОДНАКО, когда я расспросил о темнице, оказалось, что она больше была похожа на неплохую студию в Лондоне. И, конечно же, всё это за наши налоги...

Джордж Пойнтон

Гиф © Giphy

Тред Джорджа мигом завирусился. В общей сложности публикации набрали больше 50 тысяч лайков. В конце Пойнтон предложил подписчикам выбрать своего президента мира. На выбор предложили указы Венди, Рави, Рози и Эммы. За сутки с начала голосования на первое место вырвался Рави с его предложением накормить весь мир пиццей, пишет Mirror.

Учительница из Питера в слезах рассказала о своём увольнении из-за смешных роликов в TikTok

Учительница из Питера в слезах рассказала о своём увольнении из-за смешных роликов в TikTok

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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