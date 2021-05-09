Звёзды Instagram придумали новую позу для фото в бикини, которую захочет повторить каждая девушка

Лето уже не за горами, поэтому если вы не успели подготовиться к пляжному сезону, то есть другая возможность сделать красивые фото. В "Инстаграме" среди девушек набирает популярность новая пикантная поза — "отжимания" у бассейна. Этот тренда поддержали такие телезвёзды, как Молли Мэй Хейг и Хлоя Ферри, сообщает Daily Star.

Фото © Instagram / zara_mcdermott, Instagram / kadymcdermott

Страны постепенно снимают ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, погода становится всё теплее, и люди уже вовсю планируют отпуска. Куртки, джинсы и спортивные костюмы проиграли в борьбе с откровенными купальниками, судя по тому, какие фото заполонили социальные сети. Причём звёзды реалити-шоу придумали, как показать себя с лучшей стороны. И эта весьма удачная поза завирусилась среди других девушек.

Фото © Instagram / gabbydawnallen, Instagram / chloegshore1

Ради красивого фото девушки выталкивают себя из бассейна, выбирая удачный ракурс. Одним из самых сексуальных примеров стала Молли Мэй, бывшая участница реалити-шоу "Остров любви". Телезвезда надела маленький чёрный купальник и распустила волосы во время отдыха на Бали. Она не стала краситься, подчеркнув натуральность образа посреди тропических растений.

Фото © Instagram / mollymae

Мало кто останется равнодушным после таких фото, и девушки охотно этим пользуются, стараясь привлечь больше внимания.

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