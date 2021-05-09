Звёзды Instagram придумали новую позу для фото в бикини, которую захочет повторить каждая девушка
Теперь не нужно будет ломать голову над тем, как встать для фото, ведь профессионалы в этом деле задали новый тренд.
Лето уже не за горами, поэтому если вы не успели подготовиться к пляжному сезону, то есть другая возможность сделать красивые фото. В "Инстаграме" среди девушек набирает популярность новая пикантная поза — "отжимания" у бассейна. Этот тренда поддержали такие телезвёзды, как Молли Мэй Хейг и Хлоя Ферри, сообщает Daily Star.
Страны постепенно снимают ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, погода становится всё теплее, и люди уже вовсю планируют отпуска. Куртки, джинсы и спортивные костюмы проиграли в борьбе с откровенными купальниками, судя по тому, какие фото заполонили социальные сети. Причём звёзды реалити-шоу придумали, как показать себя с лучшей стороны. И эта весьма удачная поза завирусилась среди других девушек.
Фото © Instagram / gabbydawnallen, Instagram / chloegshore1
Ради красивого фото девушки выталкивают себя из бассейна, выбирая удачный ракурс. Одним из самых сексуальных примеров стала Молли Мэй, бывшая участница реалити-шоу "Остров любви". Телезвезда надела маленький чёрный купальник и распустила волосы во время отдыха на Бали. Она не стала краситься, подчеркнув натуральность образа посреди тропических растений.
Фото © Instagram / mollymae
Мало кто останется равнодушным после таких фото, и девушки охотно этим пользуются, стараясь привлечь больше внимания.
WOW-girls
Модель так устала от ретуши фотографов, что выбрала самый горячий ракурс, чтобы показать растяжки
7 мая, 13:30
Толстушка настолько сильно изменилась, что сейчас она вылитая Кайли Дженнер, но только ещё горячее
6 мая, 07:30
Модель полностью разделась у распахнутого окна, и фанаты уже испугались за психику её соседей
4 мая, 12:00
Выбор редакции
Стритрейсеры устроили ночные гонки по Москве с полуголыми девушками
Девушки придумали, как оживить старые купальники, и для этого понадобились плавки и маленькая грудь
Портреты художника настолько реалистичны, что люди с трудом верят, что это не фото: 10 примеров
Военный эксперт оценил вывод финской разведки о готовности России применить силу в Европе
99-летняя "железная бабушка" поставила рекорд прокатом на багги и посвятила его Дню Победы
Комментариев: 0