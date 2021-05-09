Портреты художника настолько реалистичны, что люди с трудом верят, что это не фото: 10 примеров

Дрю родом из Южной Каролины, США. Впервые парень взял в руки аэрограф, когда получал степень магистра в Университете Южной Каролины. Даже когда корочка была у него в руках, он ещё несколько лет разрисовывал футболки на заказ

Фото © Instagram / dru_blair

Позже он работал внештатным иллюстратором в нескольких рекламных агентствах и нарисовал множество обложек романов. Но вскоре Дрю познакомился с художественным методом, который перевернул его жизнь, пишет Oddity Central

Фото © Instagram / dru_blair

Изучая фотореализм, американец понял, что готов связать с ним свою жизнь. Причин этому множество

Фото © Instagram / dru_blair

Есть что-то приятное в том, когда ты справляешься с трудной задачей. А форм живописи труднее фотореализма нет. Он требует идеальных пропорций, цвета, текстуры, деталей, краёв, света, тени и кучу чего ещё Дрю Блэр

Фото © Instagram / dru_blair

Кроме того, в этом направлении живописи есть универсальное мерило мастерства — реальность. Всегда можно сравнить картину с фотографией и сразу понять, что ещё нужно проработать

Фото © Instagram / dru_blair

Опытный фотореалист без проблем нарисует картину в любом стиле, ведь менее реалистичные методы не так требовательны. Кроме того, с опытом мы так овладеваем своим искусством, что можем изобразить "реальность", которой даже никогда не существовало Дрю Блэр

Фото © Instagram / dru_blair

Но даже несмотря на то, что фотореализм действительно один из самых трудозатратных художественных стилей, Блэр всё время сталкивается с пренебрежением. Ведь получается, что автор просто копирует реальность — где же та самая художественность?

Фото © Instagram / dru_blair

А некоторые и правда думают, что американец просто всех обманывает и выдаёт фотографии за свои рисунки. Для таких скептиков художник даже начал делиться процессом, чтобы показывать, как эти "снимки" выглядят во время создания. Кстати, уходит на одну работу от нескольких дней до недель!

Фото © Instagram / dru_blair

Но фанатов у Дрю хватает — на его инстаграм подписано больше 70 тысяч человек, а желающих перенять его опыт больше, чем мужчина может себе позволить взять учеников

Фото © Instagram / dru_blair

В своём родном городе Блэр основал школу реализма, и ученики приезжают к нему со всех штатов. Мало того, до пандемии мужчина ездил с мастер-классами по всему миру. Три года назад несколько его занятий прошли даже в Москве!

Фото © Instagram / dru_blair

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