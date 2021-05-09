Портреты художника настолько реалистичны, что люди с трудом верят, что это не фото: 10 примеров
Дрю Блэру не нужен фотоаппарат. Просто дайте чемодан с его инструментами и пару... дней. Мужчина нарисует такой портрет, отличить который от оригинала будет невозможно. В подборке ниже — 10 самых впечатляющих работ мастера.
Дрю родом из Южной Каролины, США. Впервые парень взял в руки аэрограф, когда получал степень магистра в Университете Южной Каролины. Даже когда корочка была у него в руках, он ещё несколько лет разрисовывал футболки на заказ
Позже он работал внештатным иллюстратором в нескольких рекламных агентствах и нарисовал множество обложек романов. Но вскоре Дрю познакомился с художественным методом, который перевернул его жизнь, пишет Oddity Central
Изучая фотореализм, американец понял, что готов связать с ним свою жизнь. Причин этому множество
Есть что-то приятное в том, когда ты справляешься с трудной задачей. А форм живописи труднее фотореализма нет. Он требует идеальных пропорций, цвета, текстуры, деталей, краёв, света, тени и кучу чего ещё
Кроме того, в этом направлении живописи есть универсальное мерило мастерства — реальность. Всегда можно сравнить картину с фотографией и сразу понять, что ещё нужно проработать
Опытный фотореалист без проблем нарисует картину в любом стиле, ведь менее реалистичные методы не так требовательны. Кроме того, с опытом мы так овладеваем своим искусством, что можем изобразить "реальность", которой даже никогда не существовало
Но даже несмотря на то, что фотореализм действительно один из самых трудозатратных художественных стилей, Блэр всё время сталкивается с пренебрежением. Ведь получается, что автор просто копирует реальность — где же та самая художественность?
А некоторые и правда думают, что американец просто всех обманывает и выдаёт фотографии за свои рисунки. Для таких скептиков художник даже начал делиться процессом, чтобы показывать, как эти "снимки" выглядят во время создания. Кстати, уходит на одну работу от нескольких дней до недель!
Но фанатов у Дрю хватает — на его инстаграм подписано больше 70 тысяч человек, а желающих перенять его опыт больше, чем мужчина может себе позволить взять учеников
В своём родном городе Блэр основал школу реализма, и ученики приезжают к нему со всех штатов. Мало того, до пандемии мужчина ездил с мастер-классами по всему миру. Три года назад несколько его занятий прошли даже в Москве!
WOW-news
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