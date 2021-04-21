Толстушка, которая не могла надеть носки без чужой помощи, похудела так, что её теперь не узнать
Чуть больше года назад героиня этого материала весила впечатляющие 146 килограммов. Спустя 14 месяцев она не только сбросила больше половины веса, но и перевернула всю свою жизнь с ног на голову.
34-летняя Карла Фитцджеральд из Дублина, Ирландия, может легко стать примером для каждого, кто пытается сбросить лишние килограммы. В этом девушка знает толк. Ещё в начале 2020 года она боялась не поместиться в сиденья кинотеатра и самолёта, а положить ногу на ногу было невыполнимой миссией. За считаные месяцы всё кардинально поменялось. Только посмотрите, как преобразилась Карла.
Сколько себя помню, я боролась с лишним весом и перееданием. Я пробовала каждую диету, но ничего не помогало. До того, как я похудела, мне поставили диагноз: пищевая зависимость. Я постоянно думала о том, как буду есть... даже когда уже ела
<...> Я решила, что готова начать свой путь по снижению веса в январе прошлого года после прохождения психотерапии, которая помогла мне
До начала 2020-го рацион Карлы был впечатляющим. Но не изысканностью или качеством, а объёмами. С утра — круассаны, пачка ягод и большой кофе. На обед не обходилось без суши и порции картошки фри. Если ужин, значит, женщина до отвала объестся блинчиками с начинкой, супом и едой навынос из ближайшего китайского ресторанчика. Не обходилось и без перекусов: чипсов, зерновых батончиков, попкорна, шоколадок, хлеба с маслом и сыром.
Сейчас диета девушки стала намного скромнее.
ЗАВТРАК: кофе.
ОБЕД: салат с овощами.
УЖИН: веганские сосиски с жареными помидорами, шпинатом и цветной капустой.
ЗАКУСКИ: яблоко с арахисовым маслом, фрукты, веганская ветчина и низкокалорийные чипсы.
Регулярно тренируясь, Карла быстро начала сбрасывать килограммы. Настолько быстро, что она до сих пор сама не может поверить в то, как сильно она изменилась. Всего за 14 месяцев девушка сбросила 80 килограммов, и сейчас, каждый раз подходя к зеркалу, она удивляется — кто это смотрит на неё с той стороны, пишет Daily Mail.
Я всё ещё в шоке, когда вижу своё отражение. Но я наконец-то чувствую себя той женщиной, которой всегда хотела быть. Я много работала, и теперь ощущение, словно я вырвалась из старого тела, наконец стала свободной. Я другой человек. Меня переполняет гордость, радость и надежда. Никогда себя раньше так не чувствовала
WOW-news
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