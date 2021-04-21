Толстушка, которая не могла надеть носки без чужой помощи, похудела так, что её теперь не узнать

34-летняя Карла Фитцджеральд из Дублина, Ирландия, может легко стать примером для каждого, кто пытается сбросить лишние килограммы. В этом девушка знает толк. Ещё в начале 2020 года она боялась не поместиться в сиденья кинотеатра и самолёта, а положить ногу на ногу было невыполнимой миссией. За считаные месяцы всё кардинально поменялось. Только посмотрите, как преобразилась Карла.

Фото © Instagram / halfofcarla

Сколько себя помню, я боролась с лишним весом и перееданием. Я пробовала каждую диету, но ничего не помогало. До того, как я похудела, мне поставили диагноз: пищевая зависимость. Я постоянно думала о том, как буду есть... даже когда уже ела Карла Фитцджеральд

Фото © Instagram / halfofcarla

<...> Я решила, что готова начать свой путь по снижению веса в январе прошлого года после прохождения психотерапии, которая помогла мне Карла Фитцджеральд

До начала 2020-го рацион Карлы был впечатляющим. Но не изысканностью или качеством, а объёмами. С утра — круассаны, пачка ягод и большой кофе. На обед не обходилось без суши и порции картошки фри. Если ужин, значит, женщина до отвала объестся блинчиками с начинкой, супом и едой навынос из ближайшего китайского ресторанчика. Не обходилось и без перекусов: чипсов, зерновых батончиков, попкорна, шоколадок, хлеба с маслом и сыром.

Фото © Instagram / halfofcarla

Сейчас диета девушки стала намного скромнее.

ЗАВТРАК: кофе. ОБЕД: салат с овощами. УЖИН: веганские сосиски с жареными помидорами, шпинатом и цветной капустой. ЗАКУСКИ: яблоко с арахисовым маслом, фрукты, веганская ветчина и низкокалорийные чипсы.

Фото © Instagram / halfofcarla

Регулярно тренируясь, Карла быстро начала сбрасывать килограммы. Настолько быстро, что она до сих пор сама не может поверить в то, как сильно она изменилась. Всего за 14 месяцев девушка сбросила 80 килограммов, и сейчас, каждый раз подходя к зеркалу, она удивляется — кто это смотрит на неё с той стороны, пишет Daily Mail.

Я всё ещё в шоке, когда вижу своё отражение. Но я наконец-то чувствую себя той женщиной, которой всегда хотела быть. Я много работала, и теперь ощущение, словно я вырвалась из старого тела, наконец стала свободной. Я другой человек. Меня переполняет гордость, радость и надежда. Никогда себя раньше так не чувствовала Карла Фитцджеральд

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