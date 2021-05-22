10 работ парикмахера, доказывающих, что порой для полного преображения даже не нужно менять одежду
Все знают: чтобы забыть бывшего, нужно просто сходить в салон красоты. Но закон "новая стрижка — новая я" работает не только в случае с расставаниями. Литовский парикмахер и основательница салона SelfStation Юргита Малакаускайте преображает своих клиенток до неузнаваемости — и всё благодаря ножницам, фену и паре расчесок. В подборке ниже — 15 преображений от девушки.
"Весеннее обновление"
"Вдохновляемся Мэрилин Монро"
"Акцент на губы — и вот вы уже красотка"
"Меняемся к осени. Деревья избавляются от листвы, а мы — от надоевшей длины"
"Даже самые крошечные изменения могут вызвать самую широкую улыбку"
"Только посмотрите, какие поразительные изменения"
"Добавим немного цвета!"
"Только смотрите, какая красотка заглянула к нам недавно"
"С маленьких изменений начинаются огромные преображения"
"Складывается такое впечатление, что все наши клиентки — кинозвёзды!"
WOW-news
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