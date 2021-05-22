10 работ парикмахера, доказывающих, что порой для полного преображения даже не нужно менять одежду

Все знают: чтобы забыть бывшего, нужно просто сходить в салон красоты. Но закон "новая стрижка — новая я" работает не только в случае с расставаниями. Литовский парикмахер и основательница салона SelfStation Юргита Малакаускайте преображает своих клиенток до неузнаваемости — и всё благодаря ножницам, фену и паре расчесок. В подборке ниже — 15 преображений от девушки.