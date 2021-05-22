Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

10 работ парикмахера, доказывающих, что порой для полного преображения даже не нужно менять одежду

Все знают: чтобы забыть бывшего, нужно просто сходить в салон красоты. Но закон "новая стрижка — новая я" работает не только в случае с расставаниями. Литовский парикмахер и основательница салона SelfStation Юргита Малакаускайте преображает своих клиенток до неузнаваемости — и всё благодаря ножницам, фену и паре расчесок. В подборке ниже — 15 преображений от девушки.

22 мая, 15:00

Фото © Instagram / self_station

"Весеннее обновление"

Фото © Instagram / self_station

Фото © Instagram / self_station

"Вдохновляемся Мэрилин Монро"

Фото © Instagram / self_station

Фото © Instagram / self_station

"Акцент на губы — и вот вы уже красотка"

Фото © Instagram / self_station

Фото © Instagram / self_station

"Меняемся к осени. Деревья избавляются от листвы, а мы — от надоевшей длины"

Фото © Instagram / self_station

Фото © Instagram / self_station

"Даже самые крошечные изменения могут вызвать самую широкую улыбку"

Фото © Instagram / self_station

Фото © Instagram / self_station

"Только посмотрите, какие поразительные изменения"

Фото © Instagram / self_station

Фото © Instagram / self_station

"Добавим немного цвета!"

Фото © Instagram / self_station

Фото © Instagram / self_station

"Только смотрите, какая красотка заглянула к нам недавно"

Фото © Instagram / self_station

Фото © Instagram / self_station

"С маленьких изменений начинаются огромные преображения"

Фото © Instagram / self_station

Фото © Instagram / self_station

"Складывается такое впечатление, что все наши клиентки — кинозвёзды!"

Фото © Instagram / self_station

Фото © Instagram / self_station

Дочь преобразила 68-летнюю маму, совместив моду с исламом, и даже молодые блогеры ей теперь неровня

Дочь преобразила 68-летнюю маму, совместив моду с исламом, и даже молодые блогеры ей теперь неровня

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Уставшая мама, которая посвятила себя детям, помолодела на 10 лет всего за неделю: фото до и после

11 мая, 06:59

Эстонец рассказал, что европейцев веселит в русских

вчера в 21:41

Мама настолько полюбила тату, что стала ходячим комиксом, который можно смотреть только взрослым

сегодня в 16:00

Финал Евровидения-2021: за Манижу болеют россияне по всему миру

сегодня в 15:56

На перевале Дятлова появилась "новая" опасность для туристов

сегодня в 15:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1