Об этой модели нельзя не мечтать, ведь она — воплощение мужских фантазий с лицом Меган Фокс: 10 фото

Откровенное фото бразильской модели Клаудии Аленде появилось в "Инстаграме" модного бренда Fashion Nova, и внешность девушки в который раз изумила пользователей

Слева — Клаудиа Аленде, справа — Меган Фокс. Фото © Instagram / claudiaalende, itsmeganxfox

Красавица с 9 млн подписчиков выглядит словно Меган Фокс — звезда "Трансформеров" и мечта многих мужчин

Слева — Клаудиа Аленде, справа — Меган Фокс. Фото © Instagram / claudiaalende, meganfox.fc

Девушка стала набирать популярность, после того как в 2014 году приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Бум Бум", где определяют обладательницу самых лучших ягодиц

Фото © Instagram/claudiaalende

Тогда красавица заняла второе место, но не отказалась от желания одержать победу и снова собирается побороться за лестное звание, пишет emisorasunidas.com

Фото © Instagram/claudiaalende

Однако брюнетка выбрала для себя не только блогерскую и модельную сферы. Она снялась в нескольких фильмах и записала песни

Фото © Instagram/claudiaalende

В своём аккаунте Клаудиа делится откровенными снимками, на которых её сходство с популярной американской актрисой ещё заметнее, что нередко вводит пользователей в заблуждение. Но красавице-блогерше, похоже, это только на руку

Фото © Instagram / claudiaalende