Об этой модели нельзя не мечтать, ведь она — воплощение мужских фантазий с лицом Меган Фокс: 10 фото
Внешность девушки вводит в заблуждение юзеров, которые, глядя на снимки, не могут точно сказать, кто перед ними: бразильская модель или американская актриса.
Фото © Instagram / claudiaalende, itsmeganxfox
Откровенное фото бразильской модели Клаудии Аленде появилось в "Инстаграме" модного бренда Fashion Nova, и внешность девушки в который раз изумила пользователей
Слева — Клаудиа Аленде, справа — Меган Фокс. Фото © Instagram / claudiaalende, itsmeganxfox
Красавица с 9 млн подписчиков выглядит словно Меган Фокс — звезда "Трансформеров" и мечта многих мужчин
Слева — Клаудиа Аленде, справа — Меган Фокс. Фото © Instagram / claudiaalende, meganfox.fc
Девушка стала набирать популярность, после того как в 2014 году приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Бум Бум", где определяют обладательницу самых лучших ягодиц
Тогда красавица заняла второе место, но не отказалась от желания одержать победу и снова собирается побороться за лестное звание, пишет emisorasunidas.com
Однако брюнетка выбрала для себя не только блогерскую и модельную сферы. Она снялась в нескольких фильмах и записала песни
В своём аккаунте Клаудиа делится откровенными снимками, на которых её сходство с популярной американской актрисой ещё заметнее, что нередко вводит пользователей в заблуждение. Но красавице-блогерше, похоже, это только на руку
Фото © Instagram / claudiaalende
Меган Фокс, это ты?
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