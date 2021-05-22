Влюблённые провели бурную ночь в отеле на виду у остальных жильцов, думая, что окно затонировано

На днях пользовательница TikTok Ребекка Маккаб вместе со своим парнем отправилась в небольшое путешествие в Глазго, Шотландия. Первую же ночь вдали от дома ребята решили провести бурно. Их так захлестнула страсть, что они забыли про всё, включая незанавешенные окна. Тиктокерша думала, что они тонированные, поэтому ничего предпринимать не стала. А зря. Уже наутро ребята об этом сильно пожалели — с ресепшена им позвонил напряжённый администратор. Разговор и свою реакцию Ребекка записала на видео.

Кадры из видео © TikTok / rebekkamccabe

Трубку взял парень девушки, который так и не попал в кадр. Ребекка интересуется: "Что они сказали? Кто-то жаловался?! О, нет...". То, что пересказал юноша, заставило девушку схватиться за голову и мигом покраснеть

Сказали, что, когда мы ходим по номеру, там нужно прикрываться и ещё: "Мне нет дела до того, чем вы занимаетесь, но знайте: на окне нет тонировки" парень Ребекки

Кадры из видео © TikTok / rebekkamccabe

После заявления парня Ребекка закричала: "Но ты же говорил, что окна тонированные!" Благо ребят пронесло и они не попали на штраф из-за своей невнимательности. Когда девушка опубликовала запись разговора в своём тикток-аккаунте, видео мигом завирусилось. За несколько часов его посмотрело почти 700 тысяч человек, пишет The Sun.

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