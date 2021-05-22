Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Влюблённые провели бурную ночь в отеле на виду у остальных жильцов, думая, что окно затонировано

Бронируя номер в отеле, девушка была уверена, что всё, что произойдёт внутри, останется только там. Тонированные стёкла в этом должны были помочь. На следующее утро, узнав, что надо было воспользоваться обычными шторами, она была в диком ужасе.

22 мая, 13:00

Кадры из видео © TikTok / rebekkamccabe

На днях пользовательница TikTok Ребекка Маккаб вместе со своим парнем отправилась в небольшое путешествие в Глазго, Шотландия. Первую же ночь вдали от дома ребята решили провести бурно. Их так захлестнула страсть, что они забыли про всё, включая незанавешенные окна. Тиктокерша думала, что они тонированные, поэтому ничего предпринимать не стала. А зря. Уже наутро ребята об этом сильно пожалели — с ресепшена им позвонил напряжённый администратор. Разговор и свою реакцию Ребекка записала на видео.

Кадры из видео © TikTok / rebekkamccabe

Трубку взял парень девушки, который так и не попал в кадр. Ребекка интересуется: "Что они сказали? Кто-то жаловался?! О, нет...". То, что пересказал юноша, заставило девушку схватиться за голову и мигом покраснеть

Сказали, что, когда мы ходим по номеру, там нужно прикрываться и ещё: "Мне нет дела до того, чем вы занимаетесь, но знайте: на окне нет тонировки"

парень Ребекки

Кадры из видео © TikTok / rebekkamccabe

Кадры из видео © TikTok / rebekkamccabe

После заявления парня Ребекка закричала: "Но ты же говорил, что окна тонированные!" Благо ребят пронесло и они не попали на штраф из-за своей невнимательности. Когда девушка опубликовала запись разговора в своём тикток-аккаунте, видео мигом завирусилось. За несколько часов его посмотрело почти 700 тысяч человек, пишет The Sun.

Боже мой, я бы умерла

пользовательница TikTok

Кто-то всегда должен обломать весь кайф!

пользователь TikTok

О, кажется, теперь у меня есть новая фобия

пользовательница TikTok

Девушке передали жалобу на слишком громкие звуки секса, но после операции ей точно не до этого

Девушке передали жалобу на слишком громкие звуки секса, но после операции ей точно не до этого

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

TikTok блокирует списком

20 мая, 17:18

4-летняя девочка осталась наедине с помадой и сотворила с собой такое, что мама впала в ступор

сегодня в 08:00

Об этой модели нельзя не мечтать, ведь она — воплощение мужских фантазий с лицом Меган Фокс: 10 фото

сегодня в 14:00

"Странно было бы мне её не любить!" Вин Дизель рассказал, за что обожает Россию

сегодня в 14:11

В Краснодаре ищут педофила, который пытался напасть на 10-летнюю девочку в подъезде жилого дома

сегодня в 14:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1