Влюблённые провели бурную ночь в отеле на виду у остальных жильцов, думая, что окно затонировано
Бронируя номер в отеле, девушка была уверена, что всё, что произойдёт внутри, останется только там. Тонированные стёкла в этом должны были помочь. На следующее утро, узнав, что надо было воспользоваться обычными шторами, она была в диком ужасе.
На днях пользовательница TikTok Ребекка Маккаб вместе со своим парнем отправилась в небольшое путешествие в Глазго, Шотландия. Первую же ночь вдали от дома ребята решили провести бурно. Их так захлестнула страсть, что они забыли про всё, включая незанавешенные окна. Тиктокерша думала, что они тонированные, поэтому ничего предпринимать не стала. А зря. Уже наутро ребята об этом сильно пожалели — с ресепшена им позвонил напряжённый администратор. Разговор и свою реакцию Ребекка записала на видео.
Трубку взял парень девушки, который так и не попал в кадр. Ребекка интересуется: "Что они сказали? Кто-то жаловался?! О, нет...". То, что пересказал юноша, заставило девушку схватиться за голову и мигом покраснеть
Сказали, что, когда мы ходим по номеру, там нужно прикрываться и ещё: "Мне нет дела до того, чем вы занимаетесь, но знайте: на окне нет тонировки"
После заявления парня Ребекка закричала: "Но ты же говорил, что окна тонированные!" Благо ребят пронесло и они не попали на штраф из-за своей невнимательности. Когда девушка опубликовала запись разговора в своём тикток-аккаунте, видео мигом завирусилось. За несколько часов его посмотрело почти 700 тысяч человек, пишет The Sun.
Боже мой, я бы умерла
Кто-то всегда должен обломать весь кайф!
О, кажется, теперь у меня есть новая фобия
WOW-video
Индус попытался пнуть собаку, находясь за рулём авторикши, но карма настигла его в ту же секунду
вчера в 15:30
В Twitter появились настолько страшные МРТ беременных, что пользователи поверили в потусторонний мир
вчера в 10:45
Спортсменка раскрыла секрет идеального тела, показав, что теперь можно ретушировать даже видео
вчера в 07:24
Комментариев: 0