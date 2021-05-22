Модель надела такое пошлое бикини в честь миллиона в Instagram, что фанаты долго не придут в себя
Девушка, обрадованная тем, что её фигура привлекла целую армию подписчиков, решила показать им ещё более откровенный образ.
Знойная брюнетка Хлоя Саксон из британского Манчестера, которая претендует на лавры Ким Кардашьян, отметила знаменательное событие. Количество подписчиков в инстаграме девушки достигло миллиона, и она не могла не поблагодарить фолловеров очередными жаркими снимками.
Модель выложила фото из ванной, где предстала в крошечном насыщенного цвета бикини от бренда Fashion Nova, которое едва прикрывало самые пикантные места. Хлоя собрала волосы в высокий хвост, сделала макияж в коричневых тонах, добавив на губы блеск, и дополнила образ серьгами-кольцами.
Брюнетка приняла такие позы, которые позволяли оценить все достоинства её фигуры: пышную грудь, тонкую талию и эффектные ягодицы. Ради одного из кадров девушка расположилась спиной к камере, показывая объёмные татуировки и не только.
Миллион! Спасибо всем, кто следит за мной. Это было долгое путешествие. Я ценю каждого из вас больше, чем вы можете себе представить
Поклонникам понравился такой подарок от любимицы, и они наградили её почти 26 тыс. лайков. Юзеры восторгались роскошными формами модели, отмечая, что она способна украсить собой любой купальник.
Безумно сексуальная
Мисс Вселенная
Ты совершенство
Однако своей красотой Хлоя обязана не только природе и спорту. Девушка восхищалась внешностью Ким Кардашьян и мечтала быть на неё похожей, поэтому, как и её любимица, не гнушалась помощью пластических хирургов. Так, среди прочего модель увеличила грудь и сделала ринопластику.
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