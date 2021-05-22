Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Модель надела такое пошлое бикини в честь миллиона в Instagram, что фанаты долго не придут в себя

Девушка, обрадованная тем, что её фигура привлекла целую армию подписчиков, решила показать им ещё более откровенный образ.

22 мая, 11:00

Фото © Instagram / chloesaxon

Знойная брюнетка Хлоя Саксон из британского Манчестера, которая претендует на лавры Ким Кардашьян, отметила знаменательное событие. Количество подписчиков в инстаграме девушки достигло миллиона, и она не могла не поблагодарить фолловеров очередными жаркими снимками.

Фото © Instagram / chloesaxon

Фото © Instagram / chloesaxon

Модель выложила фото из ванной, где предстала в крошечном насыщенного цвета бикини от бренда Fashion Nova, которое едва прикрывало самые пикантные места. Хлоя собрала волосы в высокий хвост, сделала макияж в коричневых тонах, добавив на губы блеск, и дополнила образ серьгами-кольцами.

Фото © Instagram / chloesaxon

Фото © Instagram / chloesaxon

Брюнетка приняла такие позы, которые позволяли оценить все достоинства её фигуры: пышную грудь, тонкую талию и эффектные ягодицы. Ради одного из кадров девушка расположилась спиной к камере, показывая объёмные татуировки и не только.

Миллион! Спасибо всем, кто следит за мной. Это было долгое путешествие. Я ценю каждого из вас больше, чем вы можете себе представить

Хлоя Саксон

Фото © Instagram / chloesaxon

Фото © Instagram / chloesaxon

Поклонникам понравился такой подарок от любимицы, и они наградили её почти 26 тыс. лайков. Юзеры восторгались роскошными формами модели, отмечая, что она способна украсить собой любой купальник.

Безумно сексуальная

ptownjoe12

Фото © Instagram / chloesaxon

Фото © Instagram / chloesaxon

Мисс Вселенная

raza_tv_la

Ты совершенство

vinod_pradhani

Однако своей красотой Хлоя обязана не только природе и спорту. Девушка восхищалась внешностью Ким Кардашьян и мечтала быть на неё похожей, поэтому, как и её любимица, не гнушалась помощью пластических хирургов. Так, среди прочего модель увеличила грудь и сделала ринопластику.

"Самая сексуальная женщина Бразилии" надела на свадьбу голое платье, не оставив жениху ни шанса

"Самая сексуальная женщина Бразилии" надела на свадьбу голое платье, не оставив жениху ни шанса

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мама выложила фото без фильтров и ретуши, показав, что рождение дочки сделало с телом порнозвезды

сегодня в 07:00

Кайли Дженнер надела прозрачное платье с разрезами, не заметив, что до позора остались миллиметры

вчера в 08:11

Шоу фриков: 10 самых эпатажных выступлений Евровидения

сегодня в 10:30

Бабушка из Волгоградской области зажигательным танцем поддержала Манижу на Евровидении

сегодня в 10:58

В Калининграде полиция задержала вандала, справившего нужду на мемориал советским воинам

сегодня в 10:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1