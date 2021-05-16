Дочь преобразила 68-летнюю маму, совместив моду с исламом, и даже молодые блогеры ей теперь неровня

Несколько десятилетий назад семья контент-мейкера Мерьем Слимани переехала из Марокко в Нидерланды в надежде на счастливое будущее для детей. Но, отучившись на творческую специальность, девушка не смогла найти себе достойную постоянную работу — всё из-за экономического кризиса, который обрушился на страну в 2010 году. К 2015-му Мерьем поняла, что хотела бы быть блогером и вещать о моде, но и тут всё пошло не по плану.

Фото © Instagram / meryemsfirst

В какой-то момент я подумала, что мне больше не хочется находиться перед камерой. Мне очень не нравился Instagram, зато нравились уличная одежда и бодипозитивная повестка Мерьем Слимани

Тогда Мерьем решила сделать героиней блога свою маму Наджате Лекли, которой сейчас 68 лет. Женщина с самого детства дочери поддерживала её любовь к моде, поэтому, когда Слимани рассказала ей об идее, старушка тут же согласилась.

Фото © Instagram / meryemsfirst

В тот момент у Лекли диагностировали рак груди, поэтому она перешла с традиционных женственных нарядов на то, что будет поудобнее. Кроссовки и одежда оверсайз отлично резонировали с представлениями её 37-летней дочери о стиле. Так, пост за постом, профиль meryemsfirst начал заполняться стильными фотографиями её мамы. Иногда в качестве гостя стилист и сама участвовала в съёмках.

Фото © Instagram / meryemsfirst

Мерьем отмечает, что, хоть её мама всегда одета по моде, с точки зрения ислама к её внешнему виду не может быть никаких претензий — голова старушки покрыта, и это всегда выглядит крайне стильно, пишет Insider.

Я хочу показать молодому поколению, что они должны отстаивать то, во что они верят. И то, что вы носите хиджаб, ещё не значит, что вы менее значимы, чем другие, и что вас надо спасать Мерьем Слимани

Фото © Instagram / meryemsfirst

Сейчас на модный дуэт мамы и дочери подписано больше 5,5 тысячи человек, по меркам "Инстаграма" — совсем немного. Но, несмотря на это, они уже сотрудничают с такими компаниями, как Uniqlo, Fila и Daily Paper. Комментарии под постами тоже стоят трудов — каждый раз, когда Мерьем пишут, что через тридцать лет она будет выглядеть так же, как её мама, сердце девушки тает.