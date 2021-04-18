Этому дедушке уже давно за 70, но его чувству стиля позавидуют даже лютые хайпбисты: 10 образов

Всё началось с одной безумной идеи. В конце 2016 года немец Янник Дифенбах jaadiee предложил своему дедушке, которому уже тогда было за 70, примерить его одежду. Пенсионер согласился. Сейчас старику 75 лет, и он — икона стиля для более чем миллиона своих подписчиков.

Фото © Instagram / jaadiee

Я спросил дедушку, не хочет ли он примерить мою одежду, и он согласился! Он оделся и выглядел суперкруто. Он и выглядел хорошо, и чувствовал себя комфортно. Поэтому мы сделали несколько снимков и загрузили их в "Инстаграм" Янник Дифенбах

Фото © Instagram / jaadiee

Все подписчики были просто в восторге от дедушки и просили новых фотографий. Так что семейный модный подряд решил не останавливаться. Так, старик родом из Словении совсем скоро захватил аккаунт jaadiee

Фото © Instagram / jaadiee

Поначалу дед не знал, что произошло, — он просто не понимал социальных сетей и самой идеи лайков и подписчиков. Но месяцы шли, и люди начали узнавать его на улицах. Даже просили сфотографироваться с ним. Вот тогда он наконец и понял, что стал своего рода интернет-сенсацией Янник Дифенбах

Фото © Instagram / jaadiee

Стиль блогера со временем тоже трансформировался. Раньше он надевал стритвир (одежда уличного стиля) только для фотографий, но сейчас он не может выйти на улицу, не надев пару своих любимых кроссовок и модного худи

Фото © Instagram / jaadiee

И хоть дедушка теперь — главная звезда, его аккаунт до сих пор ведёт внук Янник. Поэтому у них часто появляются совместные фотографии. Также в профиле можно найти снимки с женой модника на пенсии

Фото © Instagram / jaadiee

Беседуя с журналистами Bored Panda, Янник рассказал, что за годы ведения аккаунта с дедулей они стали намного ближе

Фото © Instagram / jaadiee

Мы всегда были близки, но общее хобби определённо подняло нашу связь на новый уровень. Когда я был ребёнком, дедушка забирал меня из школы раз в неделю, мы играли в футбол, а иногда и в настольный теннис. Теперь мы регулярно проводим время вместе, а до ковида ещё и путешествовали Янник Дифенбах

Фото © Instagram / jaadiee

Дела у семейки идут так хорошо, что сейчас бренды сами отправляют одежду из новых коллекций, только бы появиться в модном инстаграме

Фото © Instagram / jaadiee

Фанатов тоже стало заметно больше. В октябре 2020-го отметили миллион подписчиков на аккаунте jaadiee! Знаменательное событие дедуля отпраздновал фотографией в окружении части своей коллекции кроссовок

Фото © Instagram / jaadiee

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